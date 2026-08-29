Sorpresa en Puerto de la Cruz: aparece el coche de Batman

Un vehículo con una llamativa estética inspirada en Batman ha sido captado circulando por las calles de Puerto de la Cruz, en Tenerife. Las imágenes, compartidas en TikTok por el perfil @aventurasdealf, muestran el automóvil mientras avanza por una de las vías del municipio, entre el resto de vehículos.
La apariencia del coche no pasa desapercibida. En la parte trasera pueden verse dos grandes estructuras negras que recuerdan a las alas de un murciélago, además de diferentes elementos decorativos que convierten el vehículo en una réplica con una estética muy reconocible.
La grabación permite observar también que se trata de un descapotable, con dos plazas delanteras y una carrocería modificada para recrear la imagen asociada al famoso superhéroe de DC.
Otro coche de película que aparece en Tenerife
No es la primera vez que un vehículo especialmente reconocible por el cine llama la atención en las carreteras de Tenerife.
El pasado mes de julio, otro vídeo difundido en TikTok mostró un DeLorean circulando por la TF-5. El modelo se hizo mundialmente conocido después de convertirse en la máquina del tiempo de Regreso al futuro, la trilogía protagonizada por Marty McFly y el doctor Emmett Brown.
En aquel caso, las imágenes permitían reconocer fácilmente el vehículo por su carrocería de acero inoxidable, sus líneas rectas y sus características puertas de apertura vertical.