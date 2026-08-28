La Orotava sortea dos portátiles entre quienes gasten 30 euros en sus comercios

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, que dirige Deisy Ramos, pone en marcha una nueva edición de la campaña Yo compro en La Orotava, que fomenta las compras de proximidad coincidiendo con uno de los periodos de mayor actividad comercial.
Las personas que realicen sus compras entre el pasado lunes y el 6 de septiembre en los establecimientos adheridos podrán participar en el sorteo de dos ordenadores portátiles, reforzando así el atractivo de una campaña que busca poner en valor la amplia oferta comercial existente en el municipio.
Los más de 40 establecimientos participantes estarán identificados con la cartelería oficial de la campaña y facilitarán las papeletas a las personas que cumplan con los requisitos.
“Esta iniciativa permite seguir apoyando al pequeño y mediano comercio -destaca el alcalde, Francisco Linares-, animando a las familias a encontrar en los establecimientos del municipio todo lo necesario para afrontar el inicio del curso”. Asimismo, el regidor local subraya la importancia de “seguir generando acciones que contribuyan a mantener vivo y competitivo el tejido comercial de la Villa”.
La concejala de Comercio, Deisy Ramos, detalla que para participar será necesario realizar una compra igual o superior a 30 euros en alguno de los establecimientos participantes durante el periodo de vigencia de la campaña. Tras la compra, la clientela deberá cumplimentar una papeleta con sus datos, que quedará depositada en el comercio hasta la celebración del sorteo.
“Esta campaña -indica Ramos- es una invitación a redescubrir el comercio de La Orotava y a apostar por establecimientos cercanos, donde las familias pueden encontrar una oferta variada y un trato personalizado”. “Cada compra realizada contribuye a fortalecer la economía local y a mantener la actividad comercial en nuestros barrios y zonas comerciales”.
Una vez finalizada la campaña se realizará el sorteo de los ordenadores en la emisora municipal La Voz Joven, ubicados en la Casa de la Juventud de La Orotava.