Tenerife abrirá la primera escuela de atletismo en silla de ruedas

El Centro de Atletismo de Tenerife (CIAT) acogerá a partir del próximo mes de septiembre la primera escuela de atletismo en silla de ruedas de la Isla, una iniciativa del colectivo Atletas Sin Fronteras que tendrá su sede en esta instalación deportiva del Cabildo de Tenerife que gestiona la empresa pública Ideco.
La actividad comenzará con una sesión semanal, los lunes por la mañana, que estará dirigida por un entrenador de la asociación.
La escuela dará sus primeros pasos con un grupo reducido de alumnos, aunque nace con la intención y la firme vocación de incorporar progresivamente a nuevos participantes y ampliar su actividad a medida que aumente la demanda de interesados.
La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, valora la elección del Centro de Atletismo de Tenerife como sede de esta nueva e innovadora escuela y destaca, asimismo, que “contar con una instalación preparada y accesible resulta del todo fundamental para que proyectos como este puedan ponerse en marcha y tener una continuidad en el tiempo”, señaló.
“Desde el Cabildo de Tenerife queremos facilitar que Atletas Sin Fronteras pueda desarrollar esta iniciativa en las mejores condiciones posibles y que todas aquellas personas que estén interesadas en el atletismo en silla de ruedas dispongan de un espacio adecuado donde iniciarse, poder entrenar y avanzar en este deporte”, señala Yolanda Moliné.
Por su parte, y con este propósito, el CIAT cederá sus instalaciones para el desarrollo de las sesiones, reforzando así su papel como espacio de referencia para la práctica del atletismo en la isla de Tenerife.
El centro reúne las condiciones necesarias para acoger tanto el entrenamiento habitual de clubes y deportistas como iniciativas que permiten acercar esta disciplina a nuevos participantes como sucede con su Escuela de Atletismo o la Escuela de Lanzamientos.
Atletas Sin Fronteras es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde hace años para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte y de diferentes iniciativas educativas y sociales. La entidad desarrolla actividades de deporte adaptado e inclusivo, acciones encaminadas a la sensibilización y proyectos dirigidos a eliminar barreras y facilitar así la participación de todas las personas.