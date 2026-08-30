600 luces y 400 metros de pantallas: Tenerife se prepara para el gran espectáculo de Tomorrowland

El Recinto Ferial de Tenerife ya se prepara para acoger los días 12 y 13 de septiembre dos festivales de música que reunirán propuestas de electrónica, pop y música urbana. Noctámbula 2026 y Summer Pop Tenerife compartirán escenario durante un fin de semana que llevará al recinto un importante despliegue audiovisual.
El montaje ya ha comenzado con la instalación de estructuras y equipos técnicos. La producción incluye cerca de 600 dispositivos de iluminación, cinco consolas de control y alrededor de 400 metros cuadrados de pantallas LED.
La iluminación, los contenidos visuales y los efectos estarán sincronizados con la música. Cada festival contará además con una puesta en escena específica para transformar progresivamente el aspecto habitual del recinto.
Noctámbula abre el fin de semana de música
El primer festival será Noctámbula 2026, que se celebrará el sábado 12 de septiembre.
La propuesta estará centrada en la música electrónica con Symphony of Unity y contará con artistas como Indira Paganotto y Medusa, entre otros nombres incluidos en el cartel.
La organización plantea una experiencia que combina música, producción audiovisual y distintos espacios dentro del recinto, con una escenografía diseñada específicamente para el evento.
Summer Pop toma el relevo el domingo
El domingo 13 de septiembre será el turno de Summer Pop Tenerife, con una programación centrada en el pop y la música urbana.
El cartel estará encabezado por La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Danny Romero y LocoPlaya.
La propuesta pretende reunir a públicos de distintas generaciones en una jornada que combinará actuaciones musicales y producción audiovisual.
Dónde comprar las entradas
Las entradas para Noctámbula 2026 y Summer Pop Tenerife están disponibles a través de las plataformas indicadas por la organización: Tomaticket, Entradas.com y Tickety.