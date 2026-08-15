Numerosos turistas se 'bañan' el charco de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife

Aprieta el calor y los turistas lo han vuelto a hacer: se han metido dentro del charco de la Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, y lo han utilizando como una piscina pública para refrescarse en pleno centro de la cuidad.
Un vídeo grabado este viernes muestra a numerosos visitantes bañándose dentro del lago artificial, una práctica expresamente prohibida por la normativa municipal.
El episodio se suma a una lista de casos recurrentes que han intensificado las quejas de vecinos y comerciantes por el uso inadecuado de este elemento patrimonial.
En los últimos años, Diario de Avisos ha documentado múltiples situaciones similares en las que ciudadanos se adentran en la conocida como charca de la Plaza de España con colchonetas, han paseado por su interior como si fuera una playa o han introducido mascotas, desoyendo las restricciones de uso del espacio público.
Prohibiciones y multas de hasta 300 euros
El uso recreativo de este recinto constituye una infracción administrativa tipificada en el artículo 128 de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La norma establece de forma tajante que en las fuentes decorativas, surtidores y bocas de riego no se permite “beber, utilizar el agua de las mismas, bañarse o introducirse en sus aguas, practicar juegos, así como toda la manipulación de sus elementos”.
El incumplimiento de este precepto legal contempla sanciones económicas de 60 a 300 euros, cuantía que varía en función de la gravedad del hecho, la reincidencia o los posibles daños causados al patrimonio municipal.
Ante la detección de personas en el interior de la fuente, los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife proceden de forma habitual al desalojo del recinto y a levantar la correspondiente acta de sanción, aplicable a los adultos o a los tutores legales en el caso de menores de edad.
En ejercicios anteriores, los agentes han llegado a tramitar cerca de 700 actas anuales por infracciones a las ordenanzas de convivencia y uso de bienes públicos.
Riesgos sanitarios
Más allá de la ilegalidad de la acción y el deterioro del mobiliario urbano, esta práctica supone peligros para la salud. El agua de la Plaza de España no está tratada para el consumo ni para el baño recreativo. Aunque la instalación cuenta con filtros de mantenimiento para el circuito hidráulico ornamental, el vaso no dispone del tratamiento sanitario ni de la cloración exigida para una piscina pública.
Por este motivo, la inmersión o ingesta accidental de este agua puede provocar afecciones de salud tales como conjuntivitis, infecciones cutáneas o apariciones de hongos. Asimismo, la presencia de géiseres y la superficie resbaladiza del fondo de la fuente incrementan el riesgo de caídas y contusiones.
Vecinos y comerciantes del entorno reiteran la necesidad de incrementar la presencia policial en los momentos de mayor afluencia de visitantes para evitar que un punto neurálgico de la capital tinerfeña continúe transformándose de manera indebida en una zona de recreo acuático.