Canarias seguirá bajo un episodio de calor intenso y calima durante los próximos días, con temperaturas que podrán superar los 36 o 38 grados y registros localmente superiores en Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El episodio comenzará a remitir a mitad de semana, cuando los termómetros iniciarán un descenso en el Archipiélago.
El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que el calor continuará siendo intenso en las Islas, acompañado además por calima. Durante el martes podrán alcanzarse máximas superiores a los 36 o 38 grados en el archipiélago, con valores localmente más elevados en el interior de Gran Canaria.
La situación todavía se mantendrá durante el miércoles. Ese día se podrán superar los 34 grados en el sur de las Islas, aunque comenzará un descenso de las temperaturas que pondrá fin progresivamente a varios días de valores muy altos.
Cuándo empezará a remitir el calor en Canarias
El cambio será más evidente a partir del jueves. Según Del Campo, las temperaturas tenderán a normalizarse en Canarias después de varios días marcados por el calor intenso.
La evolución será distinta a la del resto de España. Mientras el Archipiélago experimentará una bajada gradual de los termómetros, la Península estará condicionada por la llegada de un frente atlántico y una masa de aire más frío.
Hasta que llegue ese alivio térmico, la combinación de altas temperaturas y calima seguirá siendo el principal elemento meteorológico en las Islas.
Un frente cambiará el tiempo
En la Península, un frente entrará por el noroeste y avanzará entre el martes y el miércoles. Dejará cielos muy nubosos y precipitaciones en Galicia, las comunidades cantábricas y el norte y oeste de Castilla y León.
Las lluvias podrán ser fuertes y persistentes en Galicia y Asturias, donde se esperan acumulados superiores a los 40 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas, según la Aemet.
Tras el paso del frente llegará una masa de aire más frío. Las temperaturas máximas podrán caer entre seis y diez grados en amplias zonas durante el miércoles, con valores incluso inferiores a los habituales para estas fechas en puntos del tercio norte.
Ciudades como Burgos, Soria, Bilbao, Pamplona o Logroño rondarán los 20 o 22 grados de máxima. El calor quedará concentrado principalmente en el área mediterránea, Baleares, el sur peninsular y Canarias.
El miércoles también será una jornada de mayor inestabilidad. Se esperan lluvias y chubascos en amplias zonas del norte y centro de la Península y en Baleares, con posibilidad de tormentas y granizo.
A partir del jueves volverá a imponerse el tiempo anticiclónico en buena parte del país. Las temperaturas comenzarán a recuperarse en la Península, mientras que en Canarias tenderán a situarse en valores más habituales tras el episodio de calor.
De cara al viernes y al fin de semana, la Aemet prevé una nueva subida de las temperaturas en buena parte de España. Los valores serán altos para la época, aunque no alcanzarán en general los registros de los días anteriores.