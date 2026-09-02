Ángel Víctor Torres lo confirma: el Consejo de Ministros aprobará que Canarias pueda utilizar su superávit de 600 millones

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha confirmado que Canarias podrá utilizar su superávit después de que el Consejo de Ministros lo apruebe la próxima semana. Torres desveló que han estado “trabajando de manera conjunta” tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno de España, lo que permitirá a la Islas acceder a “una demanda histórica”.
“Hablamos de más de 600 millones de euros. Dará respuesta a La palma, de acuerdo a las peticiones, sobre todo, del sector agrícola. También a aquellos que está en la Agenda Canaria, como el 60% del IRPF. Hemos seguido trabajando juntos, como dijimos en agosto. El decreto irá el próximo martes al Consejo de Ministro”, recalcó Torres.
En declaraciones a Televisión Canaria, Torres también desveló que “siguen avanzando” en competencias dentro de las comisiones bilaterales en cuestiones como el transporte y las competencias de puertos y aeropuertos: “El próximo lunes no es la bilateral decisoria, es una técnica también, pero es otro paso más. Estarán, lógicamente, miembros del Gobierno de Canarias y también los ministerios implicados, fundamentalmente Transportes, que es el que tiene que trasladar la propuesta al Gobierno autónomo a través del Ministerio de Política Territorial. Y he dicho con claridad que todo aquello que hemos avanzado con cualquier otro territorio, como es el caso, por ejemplo, del País Vasco, lo tendrá también Canarias. Eso lo puedo asegurar absolutamente”. Y caminaremos en todo aquello que sea posible, lógicamente, con el ente entre el Gobierno de Canarias y su estatuto de autonomía, la Constitución y también el Ministerio de Transportes”.
Por último, indicó que será finalmente “pasado mañana” cuando se aprobará la financiación que reportará a Canarias 1.300 millones de euros: “Es una excelente noticia para Canarias. Pasado mañana se va a aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta de financiación que reportaría a Canarias unos 1.300 millones de euros más al año. Que no van a estar condicionados por lo que es la financiación autonómica ni tampoco lo que es o son los fondos extraordinarios; será para aquello que el Gobierno de Canarias designe”.
Torres recalcó que “hacen falta esos recursos para el estado del bienestar, para vivienda, para Educación o para Sanidad. Me alegro de haber llegado finalmente a un acuerdo con el Gobierno de Canarias, probablemente en tres, cuatro lustros”.
También se refirió a la no presencia del Partido Popular en este acuerdo: “Si esto es bueno para Canarias, ¿por qué no está el Partido Popular, un consejero de su gobierno? ¿Cómo es posible que digan que es que no se fían de Pedro Sánchez? Entonces, ¿qué hace? ¿Deja a los pies de los caballos a Coalición Canaria, que va a estar a través de una de sus consejeras en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera?”.
Torres dejó claro que esto “no basta con aprobarlo pasado mañana” sino que es necesario que salga adelante en el Congreso de los Diputados: “Nadie se cree que Matilde Asian siga de vacaciones. Es una excusa que se ha inventado el Partido Popular, que es inaceptable de todo tipo”.
Por último, confimó haber hablado con Fernando Clavijo debido a la crisis de Ceuta: “Hablamos el fin de semana, telefónicamente”.