Es oficial: desde mañana se pueden pedir ayudas de hasta 450 euros para cambiar electrodomésticos en Canarias

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias arranca este martes, 15 de septiembre, con ayudas de hasta 450 euros por aparato para sustituir equipos antiguos por otros de mayor eficiencia energética. Los bonos deberán solicitarse antes de realizar la compra y estarán disponibles mientras queden fondos.
El Gobierno de Canarias destina 1,6 millones de euros directamente a estas ayudas, dentro de un programa con una inversión pública total de dos millones. La iniciativa podrá beneficiar a residentes de todas las Islas y permitirá renovar hasta cinco electrodomésticos por persona.
Las ayudas tendrán dos modalidades. Con carácter general, los descuentos podrán alcanzar los 250 euros por electrodoméstico. Para las personas en situación de vulnerabilidad, la cuantía máxima sube hasta los 450 euros, en función del aparato adquirido y de su clasificación energética.
Cómo pedir las ayudas para electrodomésticos en Canarias
El procedimiento tiene un requisito fundamental: el bono debe obtenerse antes de comprar el electrodoméstico.
A partir del 15 de septiembre, las personas interesadas podrán registrarse en la plataforma habilitada para el Plan Renove y solicitar la ayuda correspondiente. Una vez concedido, el bono tendrá una vigencia de 15 días para utilizarlo en alguno de los establecimientos adheridos.
Si transcurre ese plazo sin efectuar la compra, el bono perderá su validez y el dinero reservado podrá volver a quedar disponible para otra persona.
El descuento se aplicará directamente en el momento de la adquisición. Es decir, el comprador abonará el precio del electrodoméstico una vez descontada la cuantía correspondiente del Plan Renove.
La plataforma oficial permitirá además consultar las tiendas adheridas, los electrodomésticos incluidos y la disponibilidad presupuestaria existente en cada Isla.
Qué electrodomésticos entran en el Plan Renove
El programa incluye cinco grandes tipos de aparatos:
- Frigoríficos combi
- Lavadoras
- Lavavajillas
- Secadoras
- Placas de inducción
La ayuda concreta dependerá del tipo de electrodoméstico y de su eficiencia energética. Las cuantías del programa oscilan entre 70 y 450 euros por aparato.
Cada beneficiario podrá sustituir un máximo de cinco electrodomésticos durante el periodo de funcionamiento del programa.
Además, para completar la operación será necesario entregar el aparato antiguo. Este deberá incorporarse al circuito autorizado para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Quién puede recibir hasta 450 euros
Las personas consideradas vulnerables podrán beneficiarse de las ayudas reforzadas, que llegan hasta los 450 euros por electrodoméstico.
Esta situación deberá acreditarse al realizar el registro mediante alguno de los documentos establecidos por el programa: un certificado de vulnerabilidad, una factura que demuestre que la persona es beneficiaria del bono social eléctrico o una resolución de concesión del Ingreso Mínimo Vital. En los dos últimos casos, la documentación tendrá que tener una antigüedad máxima de tres meses.
Para el resto de consumidores, los descuentos podrán alcanzar los 250 euros.
Hasta cuándo pueden solicitarse los bonos
El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias 2025-2026 estará previsto hasta el 15 de diciembre de 2026, aunque existe una condición importante: las ayudas podrán agotarse antes si se consume el presupuesto disponible.
Los 1,6 millones destinados a bonos se reparten inicialmente a partes iguales entre ambas provincias, con 800.000 euros para cada una.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tenerife dispone inicialmente de 712.800 euros; La Palma, de 62.400; La Gomera, de 16.800, y El Hierro, de 8.000 euros.
En la provincia de Las Palmas, Gran Canaria cuenta con 600.000 euros; Lanzarote, con 112.000, y Fuerteventura, con 88.000 euros.
El Gobierno de Canarias plantea el programa como una medida para reducir el consumo energético de los hogares, facilitar la renovación de aparatos antiguos y apoyar a los comercios adheridos de las Islas.