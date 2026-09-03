Bajada del Socorro en Güímar: horarios, guaguas y todo lo que debes saber

La Bajada de la Virgen del Socorro se celebrará el próximo lunes 7 de septiembre en Güímar, con la tradicional peregrinación desde la iglesia matriz de San Pedro Apóstol hasta la ermita de El Socorro. La jornada comenzará de madrugada y contará con un dispositivo especial de transporte público para facilitar los desplazamientos.
Los actos arrancarán a las 04:00 horas, con la salida del coche anunciador por las calles del municipio y el repique tradicional del campanario de San Pedro. A las 06:00 horas tendrá lugar la misa de peregrinos en la parroquia de San Pedro Apóstol.
La celebración estará presidida por Eloy Alberto Santiago Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense. Tras la misa comenzará la procesión con la imagen hasta la Capilla de El Calvario, desde donde se iniciará la tradicional Bajada hacia El Socorro.
La Virgen llegará a la ermita a las 12:00 horas, momento en el que se celebrará la misa de llegada. La jornada continuará durante la tarde con diferentes actos en el caserío y tendrá uno de sus momentos centrales a las 19:00 horas.
A esa hora se realizará el traslado de la imagen hasta la Cruz de Tea, donde tendrá lugar la tradicional Ceremonia de los Guanches. Después comenzará la procesión de regreso a la ermita.
Horarios de la Bajada del Socorro
El programa previsto para el lunes 7 de septiembre incluye:
- 04:00 horas: salida del coche anunciador y repique tradicional.
- 06:00 horas: misa de peregrinos en San Pedro Apóstol.
- Después de la misa: procesión hasta la Capilla de El Calvario y comienzo de la Bajada.
- 10:00 horas: feria de artesanía en la Asociación de Vecinos Brisas del Mar.
- 12:00 horas: misa de llegada en la ermita de El Socorro.
- 12:00-18:00 horas: baile en el caserío de El Socorro.
- 19:00 horas: traslado de la imagen a la Cruz de Tea y Ceremonia de los Guanches.
- 21:00 horas: misa por los difuntos y procesión de las Candelas.
- 24:00 horas: rezo del Santo Rosario y tradicional dormida.
La celebración continuará el martes 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen María, con la misa mayor a las 11:00 horas y la posterior procesión por el caserío.
A las 17:00 horas comenzará la misa de retorno y la imagen iniciará la subida hacia la parroquia de San Pedro Apóstol. Durante el recorrido están previstos distintos actos hasta su llegada a la Capilla de El Calvario y, posteriormente, a la plaza de San Pedro.
A El Socorro, en guagua
El transporte público contará con un dispositivo especial durante las jornadas del 7 y 8 de septiembre. Según la información facilitada por TITSA, se ofertarán 20.000 plazas adicionales entre Güímar y El Socorro.
La compañía habilitará la línea especial 530, que conectará la Estación de Güímar con El Socorro. Para la Bajada del lunes 7, el servicio está previsto desde las primeras horas de la madrugada hasta aproximadamente las 21:00 horas. El martes 8 volverá a funcionar durante la jornada de la Subida.
La línea 120 también reforzará su servicio entre El Puertito y Güímar durante la madrugada del lunes. Además, los días 7 y 8 pasará por El Socorro en ambos sentidos. La línea 121 mantendrá sus horarios habituales y también conecta Candelaria con El Socorro y Güímar.
TITSA recuerda que durante el dispositivo se habilitará una parada especial en El Socorro para la línea 530. La parada 8094 El Socorro quedará fuera de servicio.
Desvíos de las líneas de guaguas
La celebración también provocará cambios en algunos recorridos.
La línea 032 modificará su recorrido el lunes 7 debido al corte de la avenida Obispo Pérez Cáceres. Para llegar a la Estación de Güímar utilizará la TF-28, La Hidalga y la TF-281.
La línea 035, en su viaje de las 06:15 horas, se desviará desde la TF-28 por la TF-61, la TF-1 y la TF-281. A las 08:15 horas retomará ese mismo recorrido.
La línea 033 incorporará dos viajes adicionales hacia Güímar, a las 05:20 y 05:50 horas, para facilitar los desplazamientos desde Fasnia, El Escobonal, El Tablado y La Sombrera.
En 2025, las líneas 530 y 120 transportaron 14.865 pasajeros durante este dispositivo, según los datos aportados por TITSA. De ellos, 4.595 utilizaron la línea especial y 10.270 viajaron en la línea 120.