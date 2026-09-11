Así dejaron un merendero de Tenerife tras un cumpleaños: buscan a los responsables

El merendero de La Camella, en Arona, ha aparecido cubierto de basura después de la celebración de un cumpleaños. Restos de comida, envases y otros residuos quedaron abandonados sobre las mesas, en el suelo y en la zona de barbacoa, según se recoge en la denuncia difundida este viernes.
Las imágenes compartidas por Clara Pérez, concejala del Ayuntamiento de Arona, muestran diferentes puntos del área recreativa con desperdicios sin recoger después de la celebración. Ante esta situación, se ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de identificar a los responsables y poder tramitar la correspondiente denuncia.
“¿De verdad cuesta tanto recoger lo que uno ensucia?”, señala el mensaje difundido junto a las imágenes, que reclama mayor civismo en el uso de este espacio público.
Buscan identificar a los responsables
La petición se dirige a aquellos vecinos que puedan aportar información sobre las personas que utilizaron el merendero y dejaron posteriormente los residuos en las instalaciones.
“Quien ensucia debe pagar”, añade la publicación, que avanza además que se trabaja en la adquisición e instalación de cámaras en el municipio con el objetivo de poder sancionar este tipo de comportamientos incívicos.
La medida anunciada pretende reforzar la vigilancia sobre espacios públicos afectados por vertidos o abandono de residuos, aunque el material facilitado no concreta todavía cuándo comenzarán a instalarse estos dispositivos ni en qué puntos del municipio estarán ubicados.
El merendero de La Camella, en Arona
El estado de este espacio recreativo ya ha generado quejas en otras ocasiones. En mayo de 2025, vecinos denunciaron problemas de limpieza y acumulación de residuos en el Parque Recreativo de La Camella.
También en agosto de 2026 se hicieron públicas quejas vecinales sobre la limpieza en diferentes puntos de La Camella, aunque esas reclamaciones se referían de forma general al mantenimiento del núcleo y no a este episodio concreto.
El llamamiento difundido ahora insiste en la responsabilidad individual de quienes utilizan estas instalaciones: “Un poco de civismo. Este merendero es de todos”.