Confirmado por el BOE: ofrecen siete becas de 15.000 euros para recién titulados

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) ha convocado siete becas de formación y especialización científico-técnica dirigidas a recién titulados. Cada beneficiario recibirá 15.000 euros brutos al año durante un periodo inicial de 12 meses, con posibilidad de prorrogar la ayuda por otro año.
La convocatoria, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aparece publicada este viernes, 4 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado. El presupuesto máximo destinado a estas siete ayudas asciende a 105.000 euros anuales.
Las becas están destinadas a personas que hayan obtenido un título de Grado durante los cuatro años anteriores a la publicación de la convocatoria. La selección se realizará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.
Qué ofrecen las becas del CEDEX
El programa busca proporcionar formación teórica y práctica, perfeccionamiento tecnológico y experiencia en proyectos relacionados con las materias propias del CEDEX.
El propio organismo explica que su programa de becas está orientado a la formación y especialización científico-técnica en ámbitos relacionados con la ingeniería civil y el medio ambiente. La formación se desarrolla en los distintos centros y laboratorios del organismo.
Los beneficiarios recibirán 15.000 euros brutos anuales, abonados mediante mensualidades vencidas. La duración máxima inicial es de un año, aunque existe la posibilidad de una prórroga por otro año, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y exista disponibilidad presupuestaria.
La ayuda tiene carácter formativo y no establece una relación laboral o contractual con el CEDEX.
Quién puede solicitar las ayudas
La convocatoria está dirigida a personas físicas que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la propia resolución.
El requisito temporal más relevante es haber obtenido el título de Grado en los cuatro años anteriores al 4 de septiembre de 2026, fecha de publicación del extracto en el BOE.
El programa del CEDEX abarca materias vinculadas con sus áreas de competencia. Entre ellas se encuentran ámbitos relacionados con la ingeniería civil, transporte, recursos hídricos, puertos y costas, materiales, medio ambiente y otras áreas técnicas.
Cuándo y cómo se pueden solicitar
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOE. Por tanto, el plazo comienza el sábado 5 de septiembre y se contabiliza conforme a las reglas de los días hábiles administrativos.
Las solicitudes deben presentarse por vía electrónica a través de la sede del CEDEX. El organismo mantiene habilitado un apartado específico para la tramitación y consulta de estas becas.
Los candidatos pueden consultar la convocatoria completa y la documentación necesaria en el programa de becas del CEDEX.
La convocatoria se concede en régimen de concurrencia competitiva, por lo que las solicitudes serán valoradas y las siete ayudas se adjudicarán entre las candidaturas que cumplan los requisitos y obtengan la puntuación correspondiente.