340 becas para estudiar fuera de Tenerife: requisitos, destinos y cómo solicitarlas

El alumnado de ESO y Bachillerato de Tenerife podrá optar a una nueva convocatoria de 340 becas de inmersión lingüística para estudiar en Irlanda, Canadá, Francia y Estados Unidos durante el periodo 2027-2029.
Las ayudas, dotadas con 3,87 millones de euros, incluyen estancias de un trimestre, un curso completo de 4º de ESO en Irlanda y un programa Dual de Bachillerato con formación internacional.
El plazo de solicitud finalizará el 13 de octubre de 2026 y la tramitación deberá realizarse de forma electrónica, según la información facilitada por el Cabildo de Tenerife.
Cuántas becas hay y para qué destinos
La convocatoria reparte las 340 plazas en varias modalidades.
Para cursar 4º de ESO completo en Irlanda se ofertan 30 plazas.
Además, habrá otras 210 becas para estudiar durante el primer trimestre de 4º de ESO en el extranjero. Se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 plazas en Irlanda.
- 120 plazas en Canadá.
- 30 plazas en Francia.
A ellas se suman 100 becas Dual, con 50 plazas en Estados Unidos y otras 50 en Canadá.
Qué incluyen las becas de trimestre
Las becas trimestrales permiten cursar el primer trimestre de 4º de ESO en un centro educativo del país elegido.
Durante ese periodo, el alumnado permanecerá alojado con una familia en el país de destino.
Por su parte, quienes obtengan una de las 30 plazas de curso completo podrán realizar todo 4º de ESO en Irlanda.
Cómo funcionan las becas Dual
Las becas Dual están dirigidas al alumnado que durante el curso 2026/2027 esté matriculado en 4º de ESO.
El programa combina formación online y presencial durante los dos cursos de Bachillerato.
También incluye una estancia mínima de cuatro semanas en Estados Unidos o Canadá durante el periodo vacacional entre ambos cursos.
Requisitos para solicitar las becas
Entre los requisitos generales figura tener residencia habitual en Tenerife y estar escolarizado en un centro educativo de la Isla.
La renta familiar por persona no podrá superar los 20.000 euros.
También se exige una nota media mínima de 7,50.
En el caso de las becas de inmersión lingüística, se tendrá en cuenta la nota de 1º y 2º de ESO.
Para las becas Dual, la media se calculará sobre 1º, 2º y 3º de ESO.
Cómo se adjudicarán las plazas
La selección se realizará mediante concurrencia competitiva.
El primer criterio será el expediente académico. Si varios solicitantes obtienen la misma puntuación, tendrá prioridad el alumnado con menor renta familiar por persona.
Hasta cuándo se pueden pedir
Según la información facilitada con la convocatoria, el plazo comenzará el primer día hábil siguiente a la publicación de las bases y del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.
La fecha límite será el 13 de octubre de 2026.
La solicitud deberá tramitarse exclusivamente de forma electrónica a través de la sede electrónica del Cabildo de Tenerife.
La convocatoria corresponde al periodo 2027-2029, por lo que las estancias se desarrollarán en función de la modalidad y del curso académico al que pertenezca cada plaza.