El BOE hace oficial el nuevo mapa de Anaga: la Reserva de la Biosfera suma 1.221 hectáreas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el ajuste oficial de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, en la Isla de Tenerife, que incrementa su superficie en 1.221 hectáreas tras el aval definitivo de la Unesco. La revisión decenal impulsada por el Cabildo de Tenerife eleva el ámbito total protegido a 49.948,84 hectáreas tras aplicar mediciones cartográficas de mayor precisión.
La actualización, aprobada por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera (MaB) de las Naciones Unidas, no altera los límites exteriores del espacio protegido ni incorpora nuevos municipios. Su objetivo principal es corregir desfases técnicos acumulados desde su declaración en 2015 y adaptar la zonificación interna a la realidad del territorio.
El Macizo de Anaga cumplió una década como Reserva de la Biosfera abarcando los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tegueste. La normativa internacional exige someter estos espacios a un examen obligatorio cada 10 años para comprobar el estado de sus ecosistemas. En esta evaluación, el Cabildo de Tenerife detectó variaciones derivadas de las herramientas geográficas empleadas hace una década, lo que ha permitido precisar la medición real del entorno.
Corrección cartográfica en el ámbito terrestre y marino
El ajuste cartográfico suma 1.221,23 hectáreas a la superficie oficial, pasando de las 48.727,61 contabilizadas en 2015 a las 49.948,84 actuales. La mayor parte de este incremento se concentra en la zona terrestre, que suma más de 1.160 hectáreas hasta alcanzar las 16.693,51 hectáreas. Por su parte, la franja marina añade algo más de 50 hectáreas y se sitúa en 33.255,33 hectáreas, abarcando hasta los 1.000 metros de profundidad.
Las diferencias no obedecen a un crecimiento físico del espacio natural, sino a la mejora de la tecnología de teledetección y a la actualización de los datos del sistema de información geográfica utilizado por los técnicos insulares.
Reordenación interna y encaje con la ZEPA marina
La resolución publicada en el BOE reordena también la estructura interna de protección. La zona núcleo, dedicada a la conservación estricta, queda fijada en 1.870,23 hectáreas (1.298,56 terrestres y 571,67 marinas). La zona tampón o de amortiguamiento se amplía a 9.645,29 hectáreas, mientras que la zona de transición abarca 38.433,32 hectáreas.
El cambio más relevante se produce en el mar, donde la zona núcleo marina reduce su extensión respecto a 2015 para dar un mayor encaje funcional a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Espacio Marino de Anaga, perteneciente a la Red Natura 2000. De acuerdo con el marco estatutario de la Unesco, las zonas núcleo deben estar rodeadas por áreas tampón. Con este reajuste, las aguas catalogadas como ZEPA pasan a actuar explícitamente como cinturón de amortiguamiento para la zona núcleo terrestre de los Roques de Anaga.
Protección ambiental frente al reto del despoblamiento
La Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga alberga a 20.113 habitantes repartidos en diversos caseríos tradicionales. El documento técnico elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica señala que estas comunidades afrontan procesos de envejecimiento y migración hacia áreas urbanas del área metropolitana.
La nueva delimitación busca equilibrar la protección estricta de la laurisilva y los endemismos de la Isla con el mantenimiento de las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras tradicionales que han moldeado el paisaje durante siglos.