El BOE publica ocho puestos en las Capitanías Marítimas de Canarias: requisitos y plazo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves, 17 de septiembre, un concurso para la provisión de puestos de trabajo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que incluye ocho puestos vinculados a las Capitanías Marítimas de Canarias.
La convocatoria recoge siete plazas vacantes en la Capitanía Marítima de Las Palmas, todas ellas en Las Palmas de Gran Canaria, además de un puesto de inspector de Seguridad Marítima en Santa Cruz de Tenerife incluido en el denominado anexo de resultas. Este último solo quedará disponible si la persona que actualmente lo tiene reservado obtiene otro destino dentro del concurso.
No se trata de una oposición de acceso libre. El procedimiento está dirigido a personal funcionario de carrera que reúna los requisitos establecidos para cada puesto.
Qué puestos publica el BOE en Las Palmas
La mayor parte de la oferta correspondiente a Canarias se concentra en la Capitanía Marítima de Las Palmas, donde aparecen siete plazas.
Dos corresponden a coordinador o coordinadora de Seguridad e Inspección Marítima, ambas del subgrupo A1 y nivel 27. Sus funciones incluyen la coordinación de la inspección de buques civiles, la supervisión de inspectores y actuaciones relacionadas con la seguridad marítima, los accidentes y la lucha contra la contaminación.
También se convocan dos puestos de inspector o inspectora de Seguridad Marítima, de nivel 26, destinados a labores de inspección y certificación de buques, elaboración de informes técnicos y seguimiento de procedimientos relacionados con las embarcaciones y las titulaciones marítimas.
A estos se suma otro puesto de inspector de Seguridad Marítima, también de nivel 26, con funciones de supervisión e inspección.
La relación se completa con dos puestos de subinspector o subinspectora de Seguridad Marítima, de niveles 24 y 22, y un puesto de jefe o jefa de Servicio de Asuntos Generales, de nivel 26.
Este último está vinculado, entre otras funciones, a la gestión de los servicios generales, personal, contratos, medios materiales, registro y despacho de buques y expedientes relacionados con la Marina Civil.
El puesto incluido en Tenerife
La convocatoria incorpora además un puesto de inspector o inspectora de Seguridad Marítima en Santa Cruz de Tenerife, de nivel 26 y adscrito al subgrupo A1.
Sin embargo, existe una diferencia con las siete plazas anteriores. El puesto de Tenerife aparece en el anexo B o anexo de resultas.
El propio BOE establece que la adjudicación de estos destinos queda condicionada a que las personas que actualmente los tienen reservados consigan alguno de los otros puestos incluidos en el concurso. Por tanto, no puede considerarse de entrada una vacante en las mismas condiciones que las siete de Las Palmas.
Quién puede solicitar estos puestos
La convocatoria establece como requisito general ser funcionario o funcionaria de carrera. Puede participar este personal cualquiera que sea su situación administrativa, salvo quienes se encuentren en suspensión firme mientras dure dicha situación, siempre que cumplan los demás requisitos exigidos.
Además, como regla general, los funcionarios con destino definitivo deben haber permanecido al menos dos años en su puesto para participar en un concurso de provisión, aunque la resolución contempla distintas excepciones.
Los puestos técnicos de coordinación e inspección están adscritos fundamentalmente al subgrupo A1 y exigen los perfiles y titulaciones establecidos específicamente por el BOE. Para los puestos de subinspección la adscripción es al subgrupo A2. La convocatoria identifica, entre las titulaciones contempladas, Ingeniería Naval e Ingeniería Técnica Naval y los códigos equivalentes recogidos en el propio anexo.
Plazo y cómo presentar la solicitud
Las personas interesadas disponen de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE.
Las solicitudes deben dirigirse a la Subsecretaría de Transportes y Movilidad Sostenible, concretamente a su Subdirección General de Recursos Humanos.
La presentación se realiza, con carácter general, a través del Portal Funciona o de la aplicación informática correspondiente. Para ello es necesario identificarse mediante certificado electrónico, ya sea DNI electrónico o certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
La convocatoria permite excepcionalmente la presentación por otros registros administrativos cuando exista una imposibilidad técnica acreditada para hacerlo de forma electrónica.
Junto a la solicitud deberán presentarse los documentos exigidos en la convocatoria, entre ellos el certificado de méritos y el certificado relativo a las funciones desempeñadas.
El concurso consta de dos fases. La primera valora méritos generales como el grado personal, el trabajo desarrollado, la formación, la antigüedad y determinadas circunstancias de conciliación. La segunda analiza los méritos específicos relacionados con cada puesto. Para poder obtener destino será necesario alcanzar un mínimo de diez puntos en cada una de las dos fases.