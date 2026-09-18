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Patrimonio asegura que no hay riesgo estructural en el monumento a Los Caídos, tras caer una de sus piezas

El Ayuntamiento realiza un análisis “visual” del conjunto escultórico, sin apreciar más riesgos, y ahora procederá a reponer el trozo desplomado
Monumento a Los Caídos, en la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife
Monumento a Los Caídos, en la plaza de España. / Fran Pallero
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Una de las piezas del revestimiento que cubre la parte superior del monumento a Los Caídos, en la plaza de España de la capital tinerfeña, se desprendió ayer sin causar daños personales. Tras balizar y limpiar la zona en la que cayó el fragmento, el área de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz procedió a llevar a cabo una revisión “visual” del conjunto escultórico, sin apreciar nuevos riesgos de desplome.

El concejal del área patrimonial, y además responsable de Infraestructuras, Javier Rivero, afirmó que “no existe un grave problema de caída del monumento, aunque para descartar cualquier otro problema se ha llevado a cabo un análisis in situ para descartar que pudieran caer nuevas piezas. La que se ha desplomado será repuesta cuanto antes”.

El monumento a los Caídos de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 80 años. Se trata de una torre en forma de cruz de 25 metros de altura construida entre 1944 y 1946 como homenaje a los fallecidos del bando sublevado en la Guerra Civil Española.

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Su estructura fue ideada por el capitán general de Canarias, Francisco García-Escámez, y diseñada por el arquitecto Tomás Machado y Méndez-Fernández de Lugo. Mientras el grupo escultórico que lo rodea corresponde a Enrique Cejas Zaldívar y Alonso Reyes Barroso.

El monumento se encuentra protegido tras ser incluido en el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales de Santa Cruz de Tenerife.

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