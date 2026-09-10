No dan crédito en Canarias: un caimán aparece debajo de un coche

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha intervenido durante la noche de este miércoles un caimán de aproximadamente un metro de longitud que fue localizado debajo de un turismo estacionado en la calle Faro, en el barrio de La Isleta.
La actuación se inició después de que el 112 Canarias recibiera una alerta en la que se avisaba de la presencia del animal bajo el vehículo, según ha informado este jueves la Policía Local de la capital grancanaria.
Hasta la zona se desplazaron agentes de la Unidad Nocturna Especial (UNE), que coordinaron la intervención con efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Los agentes procedieron a la inmovilización y control seguro del caimán, evitando riesgos tanto para las personas que se encontraban en la zona como para el propio animal.
La calle Faro se encuentra en el barrio de La Isleta, en el distrito Puerto-Canteras de Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Local cuenta con unidades específicas que prestan servicio durante la noche y atienden, entre otras actuaciones, los avisos derivados por los servicios de emergencia.
Se desconoce cómo llegó el caimán hasta La Isleta
Por el momento, la información facilitada por la Policía Local no precisa de dónde procedía el caimán, cómo llegó hasta la calle Faro ni quién podría ser su propietario.
Tampoco se ha comunicado, hasta ahora, el destino al que fue trasladado el animal después de ser inmovilizado.
La intervención se realizó en coordinación con el Seprona, unidad especializada de la Guardia Civil en la protección de la naturaleza y en actuaciones relacionadas con fauna.
La presencia de un animal de estas características en plena vía urbana provocó la intervención de los servicios de emergencia y seguridad durante la noche, sin que la información difundida hasta el momento haga referencia a personas heridas.