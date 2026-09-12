Del caimán bajo un coche en Gran Canaria al alijo de serpientes en Tenerife: el historial de fauna exótica en las Islas

La sorpresiva aparición de un caimán de un metro de longitud bajo un vehículo estacionado en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, ha vuelto a encender las alarmas sobre la tenencia de animales peligrosos en el Archipiélago. La intervención del Seprona de la Guardia Civil y la Policía Local, que difundieron un vídeo inmovilizando al espécimen con la boca encintada, constituye el último episodio de un historial de rescates y decomisos de especies exóticas en las Islas.
🐊 ¿Un caimán paseando por Las Palmas de Gran Canaria? 😲— Guardia Civil (@guardiacivil) September 11, 2026
Los vecinos de La Isleta lo encontraron oculto bajo un vehículo y dieron aviso.
🌿 Nuestro #SEPRONA, junto a Policía Local, se hizo cargo del animal, de alrededor de un metro de longitud, que fue capturado sin… pic.twitter.com/XMDmoiAZOa
Este suceso en la capital grancanaria no representa un hecho aislado. En los últimos años, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha intervenido criaderos clandestinos, interceptado alijos en puertos y capturado ejemplares sueltos en las vías públicas del Archipiélago. La legislación estatal y autonómica prohíbe la tenencia privada de este tipo de especímenes sin la correspondiente acreditación del Convenio CITES, debido a los graves riesgos que suponen tanto para la seguridad ciudadana como para la biodiversidad insular.
El catálogo de intervenciones de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad abarca distintos puntos del Archipiélago:
- Tenerife: en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, los agentes interceptaron un alijo clandestino que transportaba tres serpientes, un escorpión, dos tarántulas de gran tamaño, dos varanos y dos petauros del azúcar sin documentación ni controles veterinarios, operativo que concluyó con la detención de dos personas. Asimismo, el Seprona mantiene la vigilancia ante los intentos de traslado irregular de la culebra real de California desde Gran Canaria, donde los planes oficiales del Gobierno de Canarias acumulan más de 21.000 capturas de esta especie invasora.
- Gran Canaria: en una finca del municipio de Telde, la Guardia Civil incautó 48 animales exóticos, entre los que figuraban un cocodrilo enano africano, un caimán de Cuvier, un monstruo de Gila y varios lagartos escorpión venenosos. Además, en la capital grancanaria se intervinieron cinco ejemplares de serval africano, en Santa Brígida se retiraron 19 reptiles exóticos de un domicilio y en la autovía GC-1 los servicios de emergencia tuvieron que capturar un emú tras ser atropellado.
- Fuerteventura y Lanzarote: la Guardia Civil y los agentes de medio ambiente han interceptado en Fuerteventura varios ejemplares de ardilla mora, especie invasora introducida a mediados del siglo pasado que amenaza la vegetación nativa. Por su parte, en Lanzarote las autoridades han intervenido en viviendas particulares para requisar especímenes de pitón real y camaleones del yemen mantenidos sin las licencias obligatorias.
Marco legal y riesgos para la biodiversidad de Canarias
La investigación sobre el caimán hallado en La Isleta continúa abierta por parte del Seprona, bajo las hipótesis principales de una fuga desde una vivienda cercana o un abandono intencionado en la vía pública. La Ley de Bienestar Animal y la normativa autonómica prohíben la posesión particular de reptiles con un peso superior a dos kilos, especies venenosas o animales incluidos en el catálogo oficial de especies exóticas invasoras.
La suelta o escape de estos animales entraña un peligro doble en las Islas. Por una parte, existe un riesgo físico directo para los vecinos ante mordeduras o ataques de especies potencialmente peligrosas. Por otra, la introducción ilícita de fauna exótica destruye el equilibrio de los ecosistemas del Archipiélago, donde la fauna autóctona y los endemismos locales carecen de defensas frente a depredadores externos.