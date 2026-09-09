La calle de Santa Cruz que se ha llenado de paraguas de colores y en la que querrás fotografiarte: es por tiempo limitado

Una calle llena de paraguas de colores, ideal para Instagram. Es algo con lo que cuenta ya Santa Cruz de Tenerife después de ser una idea llevada a cabo en varios lugares del mundo, siempre con buenos resultados.
Concretamente, la calle de paraguas de Santa Cruz es la Santiago, junto a la Casa Pisaca, en pleno barrio del Toscal. “Se trata de una instalación provisional de paraguas impulsada desde el Distrito Centro-Ifara, que aporta sombra, color y un atractivo diferente a este rincón del barrio”, ha anunciado José Manuel Bermúdez, alcalde capitalino.
Santa Cruz celebra este sábado, 12 de septiembre, que la calle de La Rosa recupera todo su protagonismo como espacio de encuentro y convivencia de la mano de “Vive La Rosa”, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que invita a vecinos y vecinas, familias, jóvenes y comerciantes a disfrutar del espacio renovado tras una rehabilitación integral del mismo. La programación, prevista entre las 10:00 y las 14:00 horas, incluirá actividades infantiles y deportivas, propuestas para jóvenes, música, baile y acciones de dinamización comercial.
Dentro de ese plan de dinamización de la calle de La Rosa, tras tres años en obras, esta vía, con los paraguas de colores, se presenta como uno de sus grandes atractivos.
El programa distribuirá las actividades por distintos tramos de la calle. En el espacio comprendido entre La Luna y Santa Rosalía se instalará un photocall, mientras que entre Santa Rosalía y Santa Clara se desarrollarán actuaciones musicales y una ruleta comercial.
La zona comprendida entre Santa Clara y San Francisco Javier estará especialmente dedicada al público infantil y familiar, con juegos, pintacaras e hinchables. En el cruce con San Francisco Javier se celebrarán, de 11:00 a 12:00 horas, exhibiciones de baile y una masterclass a cargo de la Escuela de Flamenco Genaro Arteaga y Wonder Dance Center.
La programación continuará con una zona deportiva entre San Francisco Javier y el número 43 de la calle de La Rosa, donde se ofrecerán actividades de hockey, pickleball y minigolf, además de la presencia de la unidad móvil de Santa Cruz Entrena.
El tramo comprendido entre el número 43 y San Martín estará dedicado especialmente a los jóvenes, con talleres de tote bag “Vive La Rosa”, propuestas relacionadas con juegos de rol, bienestar y belleza, una exposición fotográfica realizada por jóvenes y diferentes juegos y actividades gamer.
La jornada incluirá también actuaciones musicales en el tramo de la calle de La Rosa comprendido entre El Saludo y San Isidro, ampliando así la programación a diferentes puntos del entorno.