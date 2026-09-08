Cuatro de cada 10 canarios acreditaron un idioma para trabajar y después no lo utilizan

Casi cuatro de cada 10 trabajadores en Canarias tuvieron que acreditar un segundo idioma para conseguir su empleo, aunque después no lo utilizan en su jornada laboral. En concreto, el porcentaje alcanza el 38,1%, según una encuesta de Randstad realizada entre cerca de 5.700 trabajadores en España.
El dato contrasta con la importancia que los propios profesionales de las Islas conceden a los idiomas para encontrar trabajo. El 93,8% de los canarios considera que conocer otras lenguas ayuda a acceder a un empleo, frente al 88,9% registrado en el conjunto de España.
Además, el 67,5% de los trabajadores de Canarias domina al menos un idioma adicional a su lengua materna, mientras que un 22,2% asegura hablar dos o más.
Sin embargo, conocer un idioma y necesitarlo realmente para desempeñar un puesto de trabajo no siempre van de la mano.
Canarias, entre las comunidades donde más se exigen idiomas
Canarias presenta una de las tasas más elevadas del país de profesionales que tuvieron que acreditar un segundo idioma durante un proceso de selección y después no lo han necesitado.
El 38,1% registrado en el Archipiélago sitúa a Canarias por detrás de Cataluña, donde la cifra alcanza el 45%; Comunidad de Madrid, con un 43,7%; Andalucía, con un 43,3%, y Comunidad Valenciana, con un 40,2%, según los datos aportados por Randstad.
En el extremo contrario aparecen Castilla y León, con un 27,7%; Navarra, con un 28,2%; Galicia, con un 32,4%, y Castilla-La Mancha, con un 32,5%.
El estudio muestra así una diferencia entre los requisitos que aparecen durante determinados procesos de contratación y las necesidades que finalmente tiene el trabajador en su actividad diaria.
Casi el 94% de los canarios cree que los idiomas ayudan a encontrar trabajo
Pese a esa diferencia, la valoración de los idiomas como herramienta laboral sigue siendo muy elevada.
En Canarias, el 93,8% de los trabajadores encuestados considera que saber idiomas puede ayudarles a encontrar empleo, casi cinco puntos por encima de la media española, situada en el 88,9%.
En el conjunto del país, el 59% considera que hablar más de una lengua ayuda “mucho” a encontrar trabajo y otro 29,9% cree que ayuda “algo”.
Solo un 8,7% considera que conocer idiomas influye “poco”, mientras que un 2,4% cree que no tiene ninguna incidencia.
Las diferencias entre hombres y mujeres son mínimas. Un 88,8% de los hombres y un 89,1% de las mujeres consideran que los idiomas mejoran sus posibilidades laborales.
Cuanto mayor es la formación, más se exige un idioma
La encuesta también muestra una relación entre el nivel de estudios y la exigencia de acreditar idiomas que finalmente no se utilizan en el puesto.
El porcentaje alcanza el 63,3% entre los trabajadores con posgrado, máster o doctorado.
Entre las personas con un grado universitario baja hasta el 50%. La proporción desciende al 34,6% entre quienes tienen Bachillerato o Formación Profesional y al 21,2% entre las personas con estudios de ESO o Primaria.
Es decir, según los resultados de Randstad, los profesionales con mayor nivel académico son también quienes con más frecuencia han tenido que acreditar un idioma que posteriormente no necesitan en su trabajo.
Los trabajadores de 25 a 44 años, los más afectados
La edad también marca diferencias. Entre los trabajadores de 25 a 44 años, un 44,9% asegura haber tenido que demostrar el conocimiento de otro idioma para acceder a un empleo en el que finalmente no lo utiliza.
El porcentaje cae al 34,9% entre los jóvenes de 18 a 24 años y al 34,8% entre los mayores de 45.
Precisamente este último grupo es el que más importancia concede a estas competencias: un 60,6% considera que conocer más de una lengua ayuda “mucho” a la hora de buscar trabajo.