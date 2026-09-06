Vecinos de Granadilla marchan sobre ruedas al grito de: “Carril bici que una nuestro pueblo”

Los vecinos de la costa de Granadilla se han movilizado durante la mañana de este domingo para reclamar la creación de un carril bici seguro que conecte Los Abrigos con El Médano.
La marcha ha partido a las 12.00 horas desde La Tejita y ha recorrido posteriormente las calles de El Médano, donde los participantes han circulado en bicicleta al grito de “carril bici que una nuestro pueblo”.
Con esta movilización, los vecinos quieren dejar claro que no están en contra de la movilidad en bicicleta, sino de la planificación realizada en El Médano y de las consecuencias que, a su juicio, está teniendo el actual carril bici en el núcleo costero.
La protesta se produce después de la polémica generada por la implantación del carril bici de El Médano, una actuación que supuso la eliminación de cerca de un centenar de plazas de aparcamiento.
Los afectados sostienen que la medida ha agravado las dificultades para estacionar en una zona que soporta una elevada presión de vehículos, especialmente durante los fines de semana y los periodos de mayor afluencia.
Los vecinos insisten en que apoyan las alternativas al vehículo privado y que consideran necesario mejorar las conexiones ciclistas entre los diferentes núcleos de la costa de Granadilla. Sin embargo, reclaman que estas actuaciones se diseñen teniendo en cuenta las necesidades de residentes, trabajadores y usuarios habituales.
Por ello, una de sus principales reivindicaciones es precisamente la creación de un carril bici que permita desplazarse de forma segura entre Los Abrigos y El Médano, conectando ambos pueblos y dando continuidad real a la movilidad ciclista en esta parte del municipio.
La movilización de este domingo ha vuelto a poner sobre la mesa el malestar de una parte de la población con el actual proyecto de El Médano. Los participantes piden al Ayuntamiento que escuche sus reivindicaciones, revise la planificación y busque alternativas que permitan compatibilizar la bicicleta con las necesidades de estacionamiento.
Al grito de “carril bici que una nuestro pueblo”, los vecinos han reclamado así una solución que, aseguran, permita fomentar la bicicleta sin generar nuevos problemas de movilidad en uno de los principales núcleos costeros del sur de Tenerife.