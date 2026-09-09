Ceci Wallace, creadora de contenido: “Con un vídeo de 30 segundos, a veces gano el sueldo entero de una persona”

Ceci Wallace es una de las creadoras de contenido más reconocidas de toda Canarias. Su estilo directo ha logrado conectar con todo el mundo desde el principio y, además, es una de esas influencers que siempre se moja.
En el programa Mira quién viene a cenar, de Televisión Canaria, se ha manifestado acerca del auge de los creadores de contenido y de aspectos como los salarios que, en ocasiones, logran generar gracias a sus publicaciones.
Ceci Wallace, que es diplomada en Relaciones Laborales, ha reconocido que “con un reel de 30 segundos” puede llegar a ganar lo que ella ganaba “con cuatro trabajos”. “Ahora, con un vídeo gano más de lo que ganaba cuando, por ejemplo, trabajaba en una tienda. Eso es muy fuerte. En redes se gana mucho dinero, otra cosa es en lo que lo invierta cada uno, lo que puedas hacer y demás”.
Ceci Wallace, en medio de su reflexión, reconocía que tiene “casi 42 años” y que “no hay mucha gente de esa edad” en el mundo de los creadores de contenido: “¿Cuánta gente hay de más de 40 años haciendo vídeos en redes? Se gana mucho, es desmesurado, lo que se puede ganar en redes, aunque depende mucho de los seguidores, las marcas y demás”.
Cuestionada directamente por sus ganancias, volvió a ser directa: “Yo soy muy directa en todo. Puedes ganar el sueldo entero de una persona, unos 1.500 euros, por un vídeo de 30 segundos”.