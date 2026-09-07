Papas, gofio y cocaína: la Guardia Civil detiene a un hombre en la romería de Arafo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre durante la romería de Arafo, en Tenerife, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los agentes lo sorprendieron en una calle del casco urbano con 15 bolsitas que contenían cocaína, según ha informado el Instituto Armado.
Los hechos se produjeron durante la tarde, mientras efectivos pertenecientes al Puesto de Güímar participaban en el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la celebración de la romería de Arafo.
Los agentes realizaban labores de orden público y prevención de la seguridad ciudadana a pie cuando sorprendieron al sospechoso en la vía pública.
Intentó tirar varias bolsitas al suelo
Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre habría intentado desprenderse de parte de la sustancia estupefaciente lanzando algunas de las bolsitas al suelo.
La maniobra no evitó la intervención de los efectivos. Tras realizarle un cacheo superficial, los guardias civiles localizaron e intervinieron un total de 15 bolsitas de cocaína.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, las dosis estaban preparadas y dispuestas para su posible venta.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.
El detenido, junto con la droga intervenida y las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
La Guardia Civil señala que mantiene y refuerza su presencia preventiva durante fiestas y celebraciones populares para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir conductas que puedan alterar el desarrollo de este tipo de eventos.