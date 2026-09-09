Sanidad admite demoras en Atención Primaria en Canarias, pero “se puede ir fuera de hora o a urgencias”

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha admitido este miércoles en el pleno del Parlamento que existen demoras en las citas médicas para el médico de cabecera, que situó en una media de 5,4 días aunque con “variabilidad territorial”, pero ha añadido que los pacientes saben que, si no pueden esperar, será atendido fuera de hora en el mismo día o en urgencias de atención primaria.
Monzón ha acusado al diputado del PSOE Miguel Ángel Pérez del Pino de intentar alarmar a la población sobre estas demoras, que el parlamentario situó durante este verano en una media de 17 días, lo que obliga a los pacientes que pueden “a buscarse la vida en la sanidad privada”, porque la pública no los atiende “en tiempo y forma”.
Pérez del Pino ha denunciado que conseguir una cita con el médico de familia “cada vez se depende más del código postal donde se vive” o si se necesita en periodo vacacional.
Ha acusado a la consejera de dejar de sustituir las ausencias de médicos y enfermería, y ha afirmado que se necesitan al menos un 17 % más de médicos, unos 500 profesionales más.
Esther Monzón acusó al diputado del PSOE de intentar alarmar a la población sobre las demoras en Atención Primaria, , que en julio pasado alcanzaron los 5,4 días, aseguró.
“Evidentemente, existe variabilidad territorial y hay centros y cupos concretos donde la demora es sensiblemente mayor”, reconoció la consejera, pero añadió que “una situación concreta no puede extrapolarse a los 270 centros de salud de Atención Primaria”.
“Cualquier paciente sabe que si la primera cita disponible con su médico de familia es para dentro de cinco días y no puede esperar, puede solicitar ser visto fuera de hora el mismo día, o incluso acudir a un punto de atención de urgencias de Atención Primaria en cualquier otro centro cercano”, precisó Esther Monzón, de manera que “la atención sanitaria está siempre garantizada“.
Monzón afirmó que el Gobierno de Canarias “se ha volcado con la Atención Primaria”, aumentando la dotación presupuestaria en un 4,2%, con 1.488 millones de euros en el año 2026.
El desarrollo de la estrategia MAP para reforzar los centros de salud, la puesta en marcha de equipos de incidencia para la demanda no demorable y para cubrir las ausencias puntuales de determinados profesionales, así como un servicio de urgencia a domicilio, son algunas de las medidas aplicadas, dijo.
También señalo que está en marcha “la mayor oferta de formación sanitaria especializada de la historia”, con 492 plazas, de las que 98 son de Medicina Familiar y Comunitaria.
Además, se están impulsando proyectos por un importe de 2 millones de euros para aumentar la capacidad resolutiva de la enfermería y también de ordenar la demanda sin cita.