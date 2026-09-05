Emergencias advierte por el calor en Canarias: “El episodio presenta cierta incertidumbre”

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene el seguimiento del episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago, marcado también por la presencia de calima, humedad tropical y posible actividad convectiva. El organismo advierte de que la evolución presenta “cierta incertidumbre” y pide máxima precaución ante el riesgo de incendios forestales.
La jefa de sección de Emergencias, Lidia Jubera, ha explicado que el episodio está acompañado por polvo en suspensión, aunque las concentraciones previstas varían según los diferentes modelos meteorológicos.
Actualmente permanece activa la prealerta por calima en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, mientras que Tenerife y Gran Canaria están además en prealerta por temperaturas máximas. Esta última situación entró en vigor a las 10.00 horas de este sábado, 5 de septiembre.
Las zonas afectadas por las altas temperaturas
En Gran Canaria, la prealerta por temperaturas máximas afecta a las cumbres y a las vertientes este, sur y oeste. En Tenerife, comprende las cumbres y medianías del sur y oeste, además de la vertiente sur del área metropolitana, según la información trasladada por Emergencias.
A esta situación se suma la alerta INFOCA por riesgo de incendios forestales, también vigente desde este sábado en ambas Islas. En Gran Canaria afecta a las cumbres, la vertiente norte por encima de los 600 metros y las vertientes oeste, sur y este por encima de los 400 metros. En Tenerife comprende las cumbres y medianías orientadas al sur y oeste.
La Dirección General de Emergencias ha señalado que la combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y viento aumenta el riesgo de propagación de un posible incendio. A ello se añade la posibilidad de actividad convectiva y descargas eléctricas, aunque la evolución atmosférica mantiene un grado importante de incertidumbre.
“Máxima precaución” ante el riesgo de incendios
Jubera ha pedido a la población “máxima precaución” y ha insistido en evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. Los cabildos insulares podrán adoptar además medidas preventivas adicionales en función de la situación concreta de cada Isla.
Frente a las altas temperaturas, Emergencias recomienda beber agua con frecuencia, evitar esfuerzos durante las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas vulnerables.
El organismo también ha lanzado una recomendación específica para quienes tengan previsto realizar peregrinaciones a pie durante estos días. Aconseja llevar agua suficiente, evitar caminar durante las horas de mayor calor y detener la marcha inmediatamente si aparecen síntomas de agotamiento, debilidad o mareo.