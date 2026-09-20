Espacio Cultural El Tanque: la historia de un Bien de Interés Cultural

El tanque nº 69 de la Refinería de Petróleos de Santa Cruz de Tenerife, uno del centenar de depósitos, de 39 millones de litros de capacidad, en los que se almacenaba el combustible para el suministro a buques quedaría en desuso en 1958.
Como en el citado año fue aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife, que convertía en zona residencial el barrio de Cabo-Llanos, donde estaba instalado el citado tanque, el arquitecto Fernando Martín Menis le propuso al Cabildo de Tenerife que lo recuperara, dadas las posibilidades funcionales que ofrecía como Espacio Cultural, y por ser la única referencia del pasado industrial de esta área urbana.
Sería en diciembre de 1995 cuando el Cabildo firmaría un convenio con Cepsa, abonándole 16 millones de pesetas por los trabajos que tendría que realizar en él para dejarlo expedito.
El Espacio Cultural El Tanque sería inaugurado el 17 de julio de 1997, aunque de manera transitoria y provisional; por ello, cuando al año siguiente Cepsa solicitó su devolución, esta hipotética demolición provocaría una reacción popular en su defensa, creándose la Asociación de Amigos del Espacio Cultural el Tanque, formada por arquitectos, historiadores, artistas plásticos, músicos, actores, periodistas, etc., quienes solicitaron su protección, argumentando su valor histórico, cultural, artístico, arqueológico, tecnológico y testimonial.
Ante esta situación, el Cabildo le compraría a Ferrovial Inmobiliaria la parcela donde estaba emplazado, hecho que produciría diversas opiniones en los sectores más conservadores de la sociedad tinerfeña, al considerar que contravenía el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife; motivo por el que, para poder llevar a cabo el proyecto, la compañía Cepsa-Disa tuvo que modificar el Plan Parcial, la empresa Gestur adquirir la parcela anexa, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Autoridad Portuaria y Gestur, firmar un convenio para el desarrollo de la actuación urbanística de Cabo Llanos.
Espacio Cultural
Para adaptar a su nuevo uso a este tanque circular, de 50 metros de diámetro y 20 metros de altura, el estudio de arquitectos AMP (Artengo, Menis, Pastrana) aprovecharía sus características estructurales utilizando los materiales reciclados de la propia refinería que en esos momentos se estaba desmantelando.
En el interior del Tanque se conservaron los 50 pilares metálicos que soportan el peso de la bóveda que lo cubre; pilares constituidos por perfiles metálicos unidos con presillas horizontales y dispuestas en sucesivas coronas circulares.
Las torres de luz que iluminan este espacio son antiguos bidones metálicos convertidos en improvisados lucernarios, pues sólo recibe luz natural por los pequeños orificios practicados en la cubierta superior.
La renovación del aire se resuelve de forma natural, potenciando un efecto de tiraje entre los orificios citados anteriormente y los tubos cubiertos en su parte baja perimetral, de manera que esta doble serie de perforaciones, con las consecuentes ascendentes de aire caliente, generan corrientes de convección.
En la plataforma del depósito se construyó un vestíbulo semienterrado, ubicando allí el punto de información y los aseos públicos. Desde este lugar arranca una estrecha rampa, con ligera pendiente descendente, que nos introduce en el Tanque por una puerta pivotante de acero de cinco metros de ancho. Para salvar el desnivel de la calle colindante se aprovechó el Finger que, durante años, se utilizó como pasarela de pasajeros entre la azotea de la Estación Marítima y el Ferry de Trasmediterránea.
Con esta intervención arquitectónica se ha logrado alcanzar un lugar de afamado prestigio, demostrando las cualidades sonoras, espaciales y sensoriales que ofrece el Espacio Cultural El Tanque; además, su versatilidad lumínica y escénica permite acoger numerosos actos musicales, audiovisuales, danza, montajes multimedia y exposiciones.
Su importancia patrimonial se fundamenta en su valor histórico, industrial y tecnológico; en su singularidad y representatividad tipológica; en la originalidad del diseño para adaptarlo a un nuevo uso; y en su propio valor cultural.
Embellecimiento de su entorno
En el año 2021, la dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, a petición de la Asociación Amigos del Espacio Cultural El Tanque, le encargó al arquitecto Fernando Menis que llevara a cabo la rehabilitación del entorno del Tanque, llegando a lograr un paisaje con alto contenido botánico, al haber creado a su alrededor una plaza-jardín con 200 plataneras de la familia Musa Paradisiaca, cuya altura de 7 metros y su floración en verano, inmortalizaran el paisaje agrícola que existía en estas fincas de la Costa Sur, antes de la instalación de la Refinería, en 1930.
Galardones
Premio Regional de Arquitectura Manuel Oraá y Arocha en 1996, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Canarias.
Primer Premio de diseño, LAUS’99 de Comunicación Municipal, concedido por el Fomento de las Artes y del Diseño de Barcelona.
En 1998 figuró entre las 15 obras seleccionadas en España y Portugal para el premio Iberfad de arquitectura que se celebra en Barcelona.
En 1999 fue distinguido en la V Bienal de Arquitectura, organizada por el Ministerio de Fomento y el Consejo Superior de Arquitectos de España.
En los años 1998 y 1999, el Espacio Cultural El Tanque participó en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), como ejemplo de la reconversión de un elemento industrial en un espacio para la dinamización cultural.
El Tanque ha sido portada de revistas de carácter arquitectónico, histórico y cultural.