Fallece Mauro Pérez ‘El Patanga’, referente histórico y héroe del ascenso del CD Tenerife en 1971

El fútbol canario despide a Mauro Pérez Rodríguez, conocido como El Patanga, exfutbolista del CD Tenerife que falleció este sábado a los 80 años. El delantero disputó 140 partidos y anotó 35 goles con el equipo blanquiazul, registro que lo sitúa entre los máximos goleadores en la historia de la entidad.
Como homenaje, los jugadores del CD Tenerife lucirán crespones negros en sus camisetas este domingo durante el encuentro frente al CD Leganés en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde también se guardará un minuto de silencio en su memoria.
Nacido en San Cristóbal de La Laguna en 1946, Mauro Pérez fue uno de los referentes de una época histórica para el deporte insular. El atacante formó parte de un plantel integrado por futbolistas de las Islas que logró devolver al club a Segunda División y asentarlo en la categoría de plata durante los primeros años de la década de 1970.
Trayectoria nacional y el histórico ascenso de 1971
Tras formarse en la cantera local y tener un paso por el fútbol venezolano, la carrera del jugador incluyó etapas en el Recreativo de Huelva, el Hércules y el RC Celta de Vigo, club con el que logró el ascenso a Primera División en la campaña 1968-69. Sus actuaciones le valieron también un contrato de cinco temporadas con el Real Madrid, aunque no llegó a debutar con el primer equipo blanco.
En el otoño de 1970 regresó a la Isla para fichar por el CD Tenerife. Bajo las órdenes de Javier García-Verdugo, conformó un tridente ofensivo junto a Juanito El Vieja y Jorge Fernández que sumó 26 goles en la temporada 1970-71, clave para conquistar el título del Grupo II de Tercera División y lograr el ascenso. Aquel bloque alcanzó su techo en el curso 1973-74 al finalizar cuarto en la división de plata, muy cerca del salto a la máxima categoría.
Formador en la cantera del sur de la Isla
Tras colgar las botas, Mauro Pérez fijó su residencia en el sur de Tenerife, donde continuó su carrera en los banquillos. Dirigió a equipos como el Juventud Concepción juvenil, el Unión Isora, el San Lorenzo y el Chío.
Posteriormente asumió la dirección de la Escuela de Fútbol de Guía de Isora, municipio donde desarrolló una amplia labor de formación con jóvenes futbolistas.