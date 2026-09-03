Orquesta Acapulco, tardeo y carrera solidaria: fechas y horarios de las Fiestas de El Sobradillo 2026

El barrio de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, celebra desde este viernes 4 y hasta el domingo 6 de septiembre sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, con verbenas, actividades infantiles, misa, procesión y actuaciones musicales. El domingo también se celebrará la XIII Carrera Benéfica del Suroeste ‘Lolo Dorta’.
La programación combina las celebraciones tradicionales con propuestas de ocio y participación vecinal. Los actos se concentrarán principalmente en la plaza de la calle Tordo, mientras que la carrera recorrerá distintas zonas del distrito Suroeste.
El Ayuntamiento de Santa Cruz destaca el papel de estas actividades como espacios de encuentro entre los residentes y de participación de asociaciones y colectivos del distrito.
Programa de las fiestas de El Sobradillo
Las fiestas comenzarán este viernes 4 de septiembre a las 22:30 horas con una verbena a cargo de la Orquesta Los Kadetes, en la plaza de la calle Tordo.
El sábado 5, la jornada arrancará con actividades infantiles entre las 10:30 y las 13:30 horas. Por la tarde, a las 19:30 horas, se celebrará la Santa Misa y, a las 20:30 horas, tendrá lugar la procesión.
La programación continuará a las 22:30 horas con un baile amenizado por la Orquesta Acapulco y el Grupo Pa Ti, también en la plaza de la calle Tordo.
El domingo 6 de septiembre habrá una nueva celebración religiosa a las 12:00 horas. Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, se celebrará el Gran Tardeo Fin de Fiestas, con las actuaciones del Grupo Atlantic y Dany García.
XIII Carrera Benéfica del Suroeste ‘Lolo Dorta’
La programación del domingo incluye además una de las principales citas deportivas del distrito. Se trata de la XIII Carrera Benéfica del Suroeste ‘Lolo Dorta’, que comenzará a las 09:00 horas desde la calle Columbrete, en la Plaza de Pepe.
La prueba tiene un recorrido de seis kilómetros y discurrirá por las calles de Santa María del Mar y Los Alisios, además del Parque de La Estrella.
El Ayuntamiento presenta esta carrera como una actividad deportiva y solidaria consolidada dentro del calendario del distrito Suroeste.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado que tanto las fiestas como la carrera contribuyen a generar espacios de convivencia y participación en los barrios.
Por su parte, el concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero, ha puesto en valor la colaboración de asociaciones, colectivos y vecinos en la organización de las actividades.
El fin de semana concentrará así buena parte de la actividad del distrito en El Sobradillo y Santa María del Mar, con propuestas dirigidas a diferentes edades y que combinan fiestas populares, música, deporte y solidaridad.