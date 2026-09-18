Santa Cruz de Tenerife despide este sábado sus encuentros folclóricos con 5 actuaciones gratis

Santa Cruz de Tenerife cerrará este sábado, 19 de septiembre, su programa de encuentros folclóricos de 2026 con una jornada de música tradicional canaria en la Alameda del Duque de Santa Elena. Cinco agrupaciones actuarán en dos sesiones, a partir de las 12:00 y las 18:00 horas.
La cita reunirá a grupos vinculados a los distritos Salud-La Salle y Centro-Ifara y pondrá el broche final al ciclo impulsado durante este año por el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz.
La programación confirmada contempla las actuaciones de Mayores del 2000, Farutes del Atlántico, Bienmesabe, Tajaraste y Masa Coral Tinerfeña. La entrada será libre hasta completar aforo, según las agendas culturales que recogen el encuentro.
Horarios del encuentro folclórico de Santa Cruz
El primer pase comenzará a las 12:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas.
Mayores del 2000 abrirá la programación. A las 12:45 horas llegará el turno de Farutes del Atlántico, mientras que Bienmesabe cerrará la sesión matinal a partir de las 13:30 horas.
La música regresará por la tarde. Tajaraste actuará desde las 18:00 horas y, posteriormente, a las 19:00 horas, Masa Coral Tinerfeña será la encargada de cerrar la jornada.
Las agendas culturales publicadas para este sábado confirman igualmente los dos turnos y la presencia de estas cinco agrupaciones en la Alameda del Duque de Santa Elena.
El último encuentro del programa de 2026
Esta será la última cita del programa de encuentros folclóricos de Santa Cruz de Tenerife previsto para 2026. El proyecto comenzó en abril y se planteó como un ciclo para dar protagonismo a agrupaciones de los cinco distritos del municipio.
El primer encuentro tuvo lugar el 25 de abril con colectivos de Ofra-Costa Sur. La programación continuó posteriormente con otros distritos, entre ellos Suroeste y Anaga, siempre con actuaciones distribuidas entre sesiones de mañana y tarde.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, considera que estos encuentros permiten acercar la cultura popular a vecinos y visitantes y utilizar los espacios públicos como punto de encuentro en torno a la música y las tradiciones.
Por su parte, el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, ha defendido la continuidad del programa y ha destacado el trabajo que realizan durante todo el año las agrupaciones de la capital.
El cierre del ciclo permitirá así reunir este sábado a formaciones de Salud-La Salle y Centro-Ifara en una jornada dedicada al folclore canario en pleno centro de Santa Cruz.