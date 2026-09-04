El Gobierno de Canarias no apuesta por una apertura comercial que supere los 16 domingos y festivos

El Gobierno de Canarias descarta, por ahora, la liberalización generalizada del horario comercial para que los establecimientos puedan abrir los 365 días del año. No obstante, el Ejecutivo abre la mano y deja en manos de las comisiones insulares de Comercio la posibilidad de sumar hasta dos jornadas más al actual calendario a partir de 2027. Para ello, prepara un cambio en la normativa comercial que permitirá a cada isla ampliar de 10 hasta un máximo de 12 los domingos y festivos en los que las tiendas puedan abrir, pero solo si existe “consenso” entre los agentes del sector.
El director general de Comercio, David Milla, explicó ayer que la medida, que modificará el decreto vigente que data de 2012, no supone fijar 12 días de apertura comercial en todo el Archipiélago, sino que “dará la oportunidad a las comisiones insulares a que puedan solicitar uno o dos días más de apertura en esa isla”. En este sentido, el director general rectificó las declaraciones del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, sobre la apertura adicional de dos domingos o festivos, la cual dijo sería aprobada por el Gobierno antes de final de año.
Mille manifestó que “el planteamiento del Ejecutivo es mantener los diez días actuales y abrir la puerta a que cada isla pueda solicitar uno o dos días más a través de su Comisión Insular de Comercio, en la que están representados las grandes superficies, pequeño comercio, organizaciones empresariales, sindicatos, consumidores, cabildos y ayuntamientos”.
“Será en ese órgano donde deberá alcanzarse el consenso suficiente que permitirá elevar el número de días para las aperturas comerciales. La decisión definitiva, en cualquier caso, corresponderá al consejero de Comercio”, matizó. Con ello, la liberalización total queda descartada pese a que las grandes superficies reclaman mayor libertad de horarios para hacer frente, entre otros factores, al crecimiento del comercio electrónico.
Mille recordó que la legislación básica estatal establece una horquilla de entre 10 y 16 domingos y festivos de apertura al año, dentro de la cual las comunidades autónomas pueden establecer su propia regulación. La posición de Canarias, según el director general, es clara: “No vamos a legislar en favor de un modelo comercial frente a otro. La posibilidad de ampliar el calendario incluso hasta el máximo de 16 días podría estudiarse si los distintos sectores alcanzaran un consenso, pero el Ejecutivo no pretende imponer este cambio de forma unilateral”.
“La liberalización absoluta no puede llevarse a cabo porque hay que velar por el interés general de los consumidores y del sector, porque comercios son todos, no solamente las grandes superficies sino también los pequeños comercios. Cada modelo comercial tiene sus amenazas, sus fortalezas y sus debilidades y el Gobierno tiene que legislar atendiendo a los datos generales, no solamente a unos intereses determinados”, puntualizó.
Respecto a la entrada en vigor del cambio normativo, Mille avanzó que la intención es que pueda estar aprobado antes de finalizar el año, aunque su aplicación dependerá de los plazos parlamentarios y administrativos. “Si la reforma llega a tiempo para noviembre, podría afectar al calendario de domingos y festivos comerciales de 2027. De no ser así, la ampliación tendría que esperar a la planificación de 2028”, dijo.
ZGAT
Sobre el debate para la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Santa Cruz hacia Cabo Llanos, que permitiría la apertura comercial de los centros comerciales allí ubicados, Mille apuntó que “esta decisión corresponde al Ayuntamiento, pues el Gobierno no puede promoverla de oficio sino solo estudiar la modificación cuando el Consistorio presente el correspondiente expediente, respaldado por un acuerdo plenario y con los consensos y requisitos establecidos por la normativa”.
Pese a ello, insistió en que Santa Cruz “recibirá el mismo tratamiento que cualquier otro municipio canario que solicite modificar su ZGAT”, aunque para ello pidió un debate basado en datos, como la evolución de las ventas, empleo, impacto de las medidas liberalizadoras y consecuencias para los distintos modelos comerciales existentes.
UGT rechaza la ampliación de la ZGAT hacia Cabo Llanos
La Federación de Comercio y Grandes Almacenes de UGT Canarias se ha opuesto al anuncio del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, sobre la apertura adicional de dos domingos más antes de final de año, pasando de los diez a doce, así como la posibilidad de extender esta medida a otros puntos del municipio. “Presentar esta medida como salomónica no cambia las consecuencias, pues con motivo del debate sobre la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a Cabo Llanos ya se advirtió que la liberalización de horarios comerciales no supone más empleo ni una mejora general del comercio, sino que puede traducirse en una mayor carga laboral, dificultades para la conciliación y concentración de la actividad en las grandes superficies”, añadió el sindicato.
La federación indicó que los principales perjudicados de estas decisiones son las plantillas del comercio y el pequeño comercial local, seña de identidad de la ciudad que, con este tipo de medidas, “está condenado a desaparecer. Una medida que, según el propio alcalde, podría extenderse a otros puntos de la capital, afectando a otras zonas comerciales, como la ubicada en Añaza, recordó.