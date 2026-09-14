La Guardia Civil no da crédito: iba a 178 km/h donde el límite era 40

La Guardia Civil investiga a un motorista de 42 años que fue detectado circulando a 178 kilómetros por hora en un tramo limitado a 40 km/h de la carretera GC-100, a la altura del barrio de Piletillas, en Telde (Gran Canaria).
La infracción fue detectada a principios de agosto durante un control de velocidad establecido por agentes del Destacamento de Tráfico de Las Palmas. La motocicleta circulaba 138 km/h por encima del límite permitido en ese punto.
Según ha informado la Guardia Civil, los agentes no pudieron interceptar al conductor en ese momento para notificarle la infracción.
Identificado semanas después
Tras detectar el exceso de velocidad, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Las Palmas, inició las gestiones para localizar e identificar al conductor.
La investigación permitió identificarlo el pasado 28 de agosto. Se trata de un hombre de 42 años.
El conductor fue informado de que será investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km/h el límite establecido en una vía interurbana.
Las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde.
Qué penas contempla el Código Penal
La Guardia Civil recuerda que el artículo 379 del Código Penal castiga superar en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida en una vía interurbana.
Según recoge la nota del instituto armado, este delito puede castigarse con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
Además, contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de uno a cuatro años.
La Guardia Civil insiste también en que la velocidad influye directamente tanto en la probabilidad de sufrir un siniestro como en su gravedad y recuerda la necesidad de adaptarla a las condiciones de la vía, el tráfico, la meteorología y la visibilidad.