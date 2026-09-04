Un jefe de servicio santacrucero recibe accidentalmente un disparo en un muslo durante una competición de tiro

Un jefe de servicio del área de Seguridad Ciudadana y Emergencias.del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recibió accidentalmente un disparo en uno de sus muslos cuando participaba a título privado en una competición de tiro celebrada el pasado sábado en La Laguna.
Como consecuencia de semejante infortunio, el afectado tuvo que ser hospitalizado aunque su evolución, felizmente, es favorable.
En concreto, el suceso acaeció en las instalaciones del campo de tiro de La Gallardina, donde participaba en una competición denominada recorrido de tiro policial, que consiste a disparar a blancos en diferentes posiciones, mientras el participante avanza por un trayecto establecido con carácter previo.
Este tipo de actividades no es ninguna novedad, y en las mismas suelen participar integrantes de los diferentes cuerpos de seguridad, así como miembros de las Fuerzas Armadas.
El colmo del infortunio radica en que, al parecer, fue él mismo quien se disparó fortuitamente cuando procedía a enfundar su arma al final del recorrido. El tiro salió hacia el suelo y le alcanzó en un muslo.