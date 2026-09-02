El Gobierno de Canarias publica las listas de admitidos de 429 plazas de empleo público

El Gobierno de Canarias ha publicado las listas provisionales de personas admitidas y excluidas de tres procesos selectivos para acceder a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. En total, las convocatorias reúnen 429 plazas de los cuerpos Administrativo, Auxiliar y de Subalternos.
Las listas corresponden a las oposiciones convocadas por la Dirección General de la Función Pública el pasado 13 de marzo y ya pueden consultarse a través de la web habilitada por el Ejecutivo autonómico.
La convocatoria con mayor número de plazas corresponde al Cuerpo Auxiliar (C2), con 296 puestos: 278 por el turno general y 18 reservados para personas con discapacidad.
El Cuerpo Administrativo (C1) cuenta con otras 57 plazas, de las que 46 corresponden al turno general y 11 al turno de discapacidad.
A estas se suman las 76 plazas de la Agrupación Profesional de Subalternos (Grupo E), todas ellas por el turno general.
Cómo consultar las listas de admitidos
Las personas que participaron en estos procesos pueden comprobar su situación en las listas provisionales publicadas por la Dirección General de la Función Pública.
La consulta incluye el número de solicitud, los apellidos y nombre, el DNI anonimizado y la situación de cada aspirante, como admitido o excluido.
Consultar las listas provisionales de admitidos y excluidos
Hay diez días hábiles para presentar alegaciones
La publicación es provisional, por lo que las personas que aparezcan como excluidas disponen de un plazo para corregir los defectos que hayan provocado su exclusión.
El plazo es de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial de Canarias. El mismo periodo se aplica a quienes no aparezcan ni como admitidos ni como excluidos y quieran presentar las alegaciones correspondientes.
La Administración establece que las solicitudes de subsanación y las alegaciones deben presentarse exclusivamente mediante el formulario específico habilitado para cada procedimiento en la sede electrónica.
Si una persona excluida no subsana dentro del plazo, se entenderá que desiste de su solicitud y quedará definitivamente fuera del proceso selectivo.
429 plazas de las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025
Los tres procesos forman parte de la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2023, a la que se acumularon plazas correspondientes a las ofertas de 2024 y 2025.
La distribución es la siguiente:
- Cuerpo Auxiliar: 296 plazas.
- Cuerpo Administrativo: 57 plazas.
- Agrupación Profesional de Subalternos: 76 plazas.
En conjunto, son 429 plazas de acceso libre a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La inclusión en la lista de admitidos tampoco supone todavía el reconocimiento definitivo de todos los requisitos exigidos. La Dirección General de la Función Pública explica que en esta fase se ha comprobado la correcta cumplimentación de la solicitud, la identidad de la persona solicitante y el pago de la tasa.