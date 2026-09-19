La Aemet anuncia lluvias este sábado en Canarias: islas afectadas

El tiempo de este sábado, 19 de septiembre, en Canarias estará marcado por los cielos nubosos y las lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas, especialmente durante la primera mitad del día. En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o los intervalos de nubes.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene las temperaturas prácticamente sin cambios o con ligeros ascensos en algunos puntos del interior. En las capitales, los termómetros alcanzarán los 29 grados en Arrecife, mientras que la mínima más baja será de 17 grados en Valverde.
El viento del nordeste soplará moderado, aunque podrá alcanzar mayor intensidad en algunas vertientes de Gran Canaria. A lo largo de la segunda mitad del día tenderá a perder fuerza en varias zonas.
Dónde puede llover este sábado en Canarias
En Tenerife, la agencia prevé cielos nubosos en el norte y probables precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en las medianías del nordeste durante la primera mitad de la jornada.
Por la tarde podrán abrirse algunos claros. En el sur y oeste habrá intervalos nubosos y existe una baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en las horas centrales.
Las temperaturas permanecerán sin cambios. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 21 grados de mínima y 28 de máxima.
En Gran Canaria, el norte también concentrará la mayor probabilidad de precipitaciones. Los cielos permanecerán nubosos y podrán producirse lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías y durante la primera mitad del día.
En el resto de la Isla dominará el cielo poco nuboso, aunque podrá aparecer algún intervalo de nubes en la vertiente sur. Las Palmas de Gran Canaria registrará valores de entre 22 y 27 grados.
La situación será similar en La Palma, donde el norte y el este tendrán cielos nubosos y probables lluvias débiles, especialmente en las medianías del nordeste. El oeste tendrá intervalos nubosos durante la tarde.
En La Gomera, las precipitaciones también serán más probables en las medianías del norte. El resto de la Isla tendrá intervalos nubosos, con una máxima prevista de 27 grados en San Sebastián.
En El Hierro, el norte estará nuboso y no se descartan lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. La Agencia espera que puedan abrirse claros por la tarde. Valverde se moverá entre los 17 y los 22 grados.
Lanzarote y Fuerteventura tendrán más claros
La situación será diferente en las Islas orientales. Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos, aunque el cielo tenderá a estar poco nuboso durante las horas centrales.
En Lanzarote, esta apertura de claros será más destacada en las zonas este y sur. Arrecife alcanzará los 29 grados, la máxima más elevada entre las capitales recogidas en la previsión.
Fuerteventura tendrá una evolución similar, salvo en la península de Jandía, donde persistirá mayor presencia de nubes. Puerto del Rosario oscilará entre 22 y 27 grados.
Viento del nordeste y fuerte marejada
El viento será moderado del nordeste en buena parte de Canarias. En Gran Canaria podrá soplar ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y oeste durante la madrugada, antes de disminuir ligeramente de intensidad.
En las costas más resguardadas del suroeste y oeste predominarán las brisas.
En el mar se espera viento de componente norte o nordeste de fuerza cuatro a seis, con marejada o fuerte marejada. También habrá mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.
En las costas del sur y suroeste el viento será más variable, de fuerza dos a cuatro, con brisas y mar rizada.