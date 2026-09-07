Un médico de familia explica qué son estas manchas en la piel después del verano: “No significa que tengas mala higiene”

Con el final del verano, muchas personas descubren pequeñas manchas blancas en la espalda, el pecho o los hombros que antes apenas habían percibido. El motivo puede ser una afección frecuente de la piel conocida como pitiriasis versicolor, especialmente visible después de haberse bronceado.
Así lo explica el perfil @dr.lgonzalez en un vídeo publicado en TikTok, donde aborda una de las consultas dermatológicas que pueden llamar la atención después de los meses de calor.
“¿Te han aparecido estas manchitas blancas en la espalda después del verano?”, plantea antes de señalar que pueden corresponder a una pitiriasis versicolor.
Se trata de una infección fúngica superficial provocada por el crecimiento excesivo de un hongo que vive normalmente en la piel. Factores como el calor, la humedad y la sudoración pueden favorecer su proliferación, según recoge también la Academia Americana de Dermatología.
Por qué se ven más las manchas después de tomar el sol
Una de las particularidades de la pitiriasis versicolor es que muchas personas no reparan en ella hasta después del verano.
La razón está en el bronceado.
“Lo que ocurre es que la piel se broncea y las zonas afectadas no lo hacen igual”, explica @dr.lgonzalez.
Mayo Clinic confirma que la exposición solar puede hacer que estas lesiones sean mucho más visibles. La infección altera temporalmente la pigmentación de la piel, de modo que pueden aparecer zonas más claras o más oscuras que el resto. Son habituales en la espalda, el pecho y la parte superior de los brazos.
El bronceado, por tanto, no provoca necesariamente las manchas, sino que aumenta el contraste entre la piel afectada y la que sí ha adquirido color.
No está relacionada con una mala higiene
El médico también aclara una de las dudas habituales alrededor de estas manchas.
“No es peligrosa ni significa que tengas mala higiene”, señala.
El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) confirma que la pitiriasis versicolor no se debe a una falta de higiene y tampoco se transmite de una persona a otra. La levadura responsable está presente de forma natural en la piel de muchas personas sin provocar ningún problema.
El problema aparece cuando prolifera más de lo habitual.
Además del calor, la humedad y una sudoración elevada, factores como la piel grasa pueden favorecer su aparición. Mayo Clinic también incluye los cambios hormonales y determinadas situaciones de debilitamiento del sistema inmunitario entre los factores asociados.
El color puede tardar meses en recuperarse
La pitiriasis versicolor puede tratarse con medicamentos antifúngicos, aunque el tratamiento dependerá de la extensión de las lesiones y de cada caso.
Uno de los detalles más importantes es que la desaparición del hongo no implica que la piel recupere inmediatamente su aspecto habitual.
“Aunque elimines el hongo, el color de la piel puede tardar en ponerse normal en semanas o meses”, advierte el médico en TikTok.
También puede reaparecer, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.
Cuándo conviene consultar
Las manchas claras en la piel no siempre corresponden a una pitiriasis versicolor. Existen otras alteraciones cutáneas que pueden presentar un aspecto parecido, por lo que no conviene autodiagnosticarse únicamente por una fotografía o un vídeo.
Los expertos acudir al médico especialmente cuando las manchas afectan a grandes superficies, reaparecen con frecuencia o no mejoran.
El diagnóstico suele realizarse mediante la observación de la piel y, si existen dudas, el dermatólogo puede recurrir a pruebas adicionales.