Multado con 450 euros en Tenerife por la pegatina de la ITV de su coche

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado una multa de 450 euros al propietario de un vehículo que llevaba una pegatina falsa de la ITV pese a tener la inspección caducada desde hacía dos años. El coche fue localizado por la Policía Local de La Laguna en enero de 2025.
Los agentes detectaron el vehículo después de encontrarlo mal aparcado. Al revisar la ficha técnica comprobaron que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) había vencido dos años antes, aunque el coche mostraba un distintivo que aparentaba acreditar que la revisión estaba vigente.
El propietario sostuvo durante el procedimiento que no había colocado personalmente la pegatina. Según declaró, unos amigos se la habían puesto y él desconocía que la documentación no estuviera en regla.
También explicó que había adquirido el coche en marzo de 2024 a un compañero de trabajo que apenas lo utilizaba. Defendió que el vehículo se encontraba “tal y como lo compró” y que no había realizado ninguna modificación.
La Audiencia no cree su explicación
El condenado recurrió la sentencia inicial alegando un error en la valoración de las pruebas y una vulneración de su presunción de inocencia.
Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó su versión. La Sala considera poco creíble que una persona que compra un vehículo por un precio elevado no compruebe previamente que su documentación está correctamente actualizada.
De esta forma, el tribunal ratifica la condena y mantiene la multa de 450 euros.
Llevar una pegatina de ITV que no corresponde puede ser delito
El caso va más allá de una simple sanción por circular con la ITV caducada.
El Tribunal Supremo estableció en 2020 que utilizar sin autorización el distintivo oficial que acredita haber superado favorablemente la ITV puede constituir un delito de uso de certificación falsa.
La jurisprudencia considera que la pegatina de la ITV tiene eficacia acreditativa y no es simplemente un adhesivo colocado en el parabrisas. Su utilización en un vehículo que no ha superado la inspección puede tener consecuencias penales.
En aquella sentencia, el Supremo confirmó una multa de 720 euros a un conductor que había colocado en su vehículo una pegatina V-19 que no le correspondía mientras tenía la inspección caducada.
La resolución de Tenerife vuelve ahora a poner el foco en esta conducta y en la obligación del propietario de comprobar tanto la vigencia de la ITV como la documentación del vehículo, especialmente cuando se adquiere de segunda mano.