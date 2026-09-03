No hallan droga en el barco apresado cerca de Canarias

No hay cocaína en el barco en cuestión y habrá que poner en libertad a sus ocho tripulantes, que fueron arrestados durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil que se consumó con el abordaje de dicha embarcación, tras el cual fue conducido a la dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde permanece desde el pasado lunes.
Se trata de un remolcador que navega con bandera panameña y llamado GT Victoria cuyo transcurso entre Gibraltar con destino a Marruecos fue interceptado en un servicio conjunto prestado por miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a través de un abordaje que, según información no ratificada oficialmente, habría resultado harto complicado, dado que incluso habría estado precedido por una persecución en alta mar que culminó en una colisión entre una patrullera de las fuerzas de seguridad del Estado y el referido remolcador, no sin antes de verse obligados a realizar varios disparos al aire en el afán de disuadir a los fugitivos en cuestión.
Por supuesto, los ocho tripulantes del GT Victoria fueron detenidos y,tras atracar en la captal tinerfeña, se procedió a su traslado a Gran Canaria para facilitar su puesta a disposición de la autoridad judicial pertinente, que en el caso que nos ocupa corresponde a la Audiencia Nacional, aunque fuentes de plena solvencia consultadas por DIARIO DE AVISOS reconocían anoche que su puesta en libertad era cuestión de horas si es que no se había producido ya cuando estas líneas hayan sido publicadas.
Sea como fuere, hay que recalcar que los especialistas asignados al caso trabajaban con la información obtenida en una misión de carácter internacional donde se ha contado con la colaboración y apoyo del Servicio de Aduanas y de agencias foráneas como la estadounidense DEA (por sus siglas en inglés, Drug Enforcement Administration).
A la espera de que finalmente las autoridades competentes informen con carácter oficial de lo sucedido, otro dato nada baladí que se maneja es que dicho remolcador llevaba más de tres toneladas de cocaína y, ciertamente, basta con unas sospechas fundadas de que así fuera como para justificar que se procediera al abordaje de la embarcación en cuestión.
No en balde, servicios como este distan mucho de tratarse de un caso aislado sino que se enmarca dentro de la interminable lucha de las fuerzas y seguridad del Estado contra las mafias que controlan el narcotráfico internacional, y que lamentablemente usan rutas cercanas a Canarias dada su envidiable situación geográfica en el Atlántico Norte como nexo marítimo entre África, Europa y América del Sur.
Prueba de ello es que, aunque hubieran aparecido esas tres toneladas de cocaína, aún así distaría mucho de ser la mayor incautación de dicha droga llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español dado que, sin ir más lejos, otro servicio de la Guardia Civil facilitó el pasado mes de mayo condujo a la aprehensión de hasta 41 toneladas de cocaína en la totalidad del operativo desplegado entonces.
Solo resta añadir serán las correspondientes autoridades quienes confirmen y complementen oficialmente toda la información disponible.