Denuncian el “caos” en los nombramientos del profesorado en Canarias al inicio de curso

Los primeros nombramientos docentes del curso 2026-2027 han generado críticas del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria (STEC-IC) y de Comisiones Obreras (CC.OO.), que denuncian problemas de planificación, adjudicaciones y cobertura de plazas en los centros educativos y califican de “caótico” el inicio del procedimiento.
La Consejería de Educación rechaza estas críticas y asegura que ha cumplido el calendario previsto, con 1.871 nombramientos realizados hasta este lunes y una tasa de incidencias inferior al 1%.
El STEC-IC sitúa parte del problema en la gestión de las vacantes derivadas del proceso de estabilización. El sindicato sostiene que Educación no tuvo en cuenta inicialmente las plazas de docentes que, tras obtener una plaza fija, permanecen este curso en comisión de servicios en sus territorios de origen, por lo que aparecieron después como vacantes sobrevenidas.
Según el sindicato, esto ha dejado a docentes a la espera de destino, mientras otros han recibido plazas alejadas pese a existir opciones más próximas, y ha provocado puestos sin cubrir en algunos centros. El STEC-IC reclama transparencia, criterios claros y refuerzo de Personal y las herramientas informáticas.
CC.OO. centra sus críticas en el cumplimiento del calendario acordado con Educación el 28 de agosto y denuncia que primero se hicieron nombramientos hasta diciembre y, dos días después, hasta junio de 2027, perjudicando, a su juicio, a docentes con mayor derecho. También alerta de nombramientos de personas no disponibles y de casos en los que la plaza ya no existía al llegar el profesor, por lo que reclama respetar las listas y recolocar a los afectados.
1.871 nombramientos
Por su parte, Educación asegura que el calendario de nombramientos se ha cumplido “estrictamente” y que fue comunicado tanto a los centros como a las organizaciones sindicales. El procedimiento establece, según la Consejería, un orden que comienza con las vacantes tras la postadjudicación y continúa con las plazas por permisos y licencias y bajas de larga duración, jornadas parciales y ausencias de corta duración.
La Consejería cifra en seis los procesos realizados hasta ayer, con 1.871 nombramientos, y anuncia otro procedimiento para más de un millar de plazas de Secundaria y otros cuerpos. Reconoce que se han producido incidencias, entre ellas nombramientos fallidos por altas médicas no comunicadas o duplicidades de plazas, pero asegura que han sido inferiores al 1% y que se han resuelto en posteriores adjudicaciones.
Educación también señala que ha autorizado 164 intercambios de destino y más de un centenar de recolocaciones para facilitar que el profesorado pueda incorporarse a centros de su preferencia. La Dirección General de Personal defiende además la transparencia del procedimiento.
“Con cerca de 30.000 docentes en el sistema”, sostiene que las incidencias son “puntuales” y “rechaza de plano que haya sido un proceso caótico”.