Nuevas infraestructuras y vías de enlace para impulsar El Chorrillo

El Cabildo de Tenerife, a través de la, Dirección Insular de Planificación Territorial, avanza en la aprobación del Proyecto de Interés Insular (PII) El Chorrillo Industrial, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, una actuación estratégica destinada a ordenar y posibilitar el desarrollo de este ámbito industrial y mejorar su integración con las áreas económicas y urbanas de su entorno. Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno celebrado ayer la iniciativa será elevada al pleno de la Corporación insular para su aprobación definitiva.
El proyecto contempla una inversión de 12.643.454 euros para las obras de urbanización y un plazo de ejecución de 26 meses, de acuerdo con el proyecto incorporado al expediente. La actuación permitirá desarrollar las infraestructuras necesarias para la completa urbanización del ámbito. Asimismo, se ha acordado mantener una reunión con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino para garantizar la buena ejecución posterior.
La directora insular del área, Isabel de Esteban, subrayó que “no estamos hablando únicamente de urbanizar un sector industrial, sino de ordenar de forma integral un espacio que tiene una posición estratégica y que permitirá dar soporte a infraestructuras esenciales y mejorar la conexión con otros polos de actividad económica del área metropolitana”.
Asimismo, añadió que el proyecto “es el resultado de una tramitación compleja en la que se han integrado las exigencias territoriales, urbanísticas, ambientales, de accesibilidad y de protección del patrimonio”.
El proyecto establece la ordenación pormenorizada del sector SO-20 y parte del SO-08, definiendo una nueva estructura viaria, parcelaria y de espacios libres y clasificando los terrenos incluidos en el ámbito como Suelo Urbanizable Ordenado (SUOR) de uso industrial para configurar un espacio funcional capaz de responder a las necesidades de las infraestructuras estratégicas y de la actividad económica.
Entre los principales ejes de la ordenación se encuentra la mejora de la conectividad con el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas y el polígono de San Isidro. La propuesta también se adapta a la topografía de la zona, con desniveles superiores a los 50 metros, mediante un gran vial concebido como rambla y una planificación destinada a equilibrar los movimientos de tierra. En patrimonio histórico se dará protección al BIC Zona Arqueológica Lomo Gordo I, así como la estación de grabados de Lomo Gordo II.