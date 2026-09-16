“El alcalde desconoce o miente a sabiendas sobre Playa Jardín”

El PSOE de Puerto de la Cruz denuncia el relato victimista y mendaz del actual alcalde, Leopoldo Afonso (PP) en relación con la parálisis de las obras de reparación del emisario submarino y de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) comarcal del Valle de La Orotava.
En declaraciones recientes a medios de comunicación, el alcalde ha pretendido justificar el retraso en la ejecución de la obra del emisario aduciendo “el lío burocrático de una obra compleja” y la supuesta falta de “una serie de autorizaciones”, señalando directamente de forma falsa y torticera a la Dirección General de Costas del Estado (gestionada por el PSOE) como el obstáculo que impide avanzar en los plazos.
Sin embargo, el PSOE portuense ha aportado documentación oficial del propio Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) que desmiente de manera categórica las afirmaciones de Afonso, demostrando que todas las autorizaciones administrativas y permisos sectoriales pertinentes están plenamente aprobados y en vigor desde hace casi dos años (diciembre de 2024).
Además, los propios expedientes acreditan que las competencias en materia de Costas y gestión del espacio marítimo corresponden al Gobierno de Canarias, y no al Gobierno de España, tal y como recoge la propia documentación oficial.
Documentos
Los socialistas han detallado el contenido de los decretos del CIATF que demuestran la viabilidad técnica y administrativa inmediata de ambos proyectos: el proyecto del Emisario Submarino (Expediente 2023/061): El propio Decreto de la Vicepresidencia del CIATF recoge que el proyecto cuenta con las autorizaciones administrativas y permisos sectoriales necesarios para iniciar los trabajos.
De hecho, en el Acta de Replanteo Previo suscrita con fecha de 19 de diciembre de 2024, se hace constar de forma explícita que “consultado el expediente se constata que se dispone de las Autorizaciones de Costas y municipal”.
Por tanto, es rotundamente falso que la obra esté parada a la espera de permisos de Costas, y la Nueva EDAR Comarcal (Expediente 2023/046 – Fase I): La obra de la nueva depuradora tampoco se encuentra retenida por trabas de Costas. La autorización por afección a la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre fue resuelta y formalmente concedida por la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias el 12 de diciembre de 2024, quedando extinguida en esa misma fecha la cláusula suspensiva que condicionaba el inicio de los trabajos.
Desde el Grupo Socialista se subraya la extrema gravedad de esta situación. “No sabemos qué es más grave en un gobernante: que mienta a sabiendas a sus vecinos para eludir su propia responsabilidad, o que sufra un desconocimiento tan absoluto del estado de los expedientes más importantes y urgentes que le impida saber que las autorizaciones llevan aprobadas desde diciembre de 2024. Lo que sí está claro es que las competencias de Costas son del Gobierno de Canarias, no del Gobierno de España, tal y como recoge la propia documentación oficial. El alcalde o miente deliberadamente o no se ha enterado aún después de dos años de qué va esta película”, afirma Marco González, portavoz del PSOE en Puerto de la Cruz.
Para el PSOE, resulta intolerable que mientras la emblemática zona de Playa Jardín sufre cierres continuos por vertidos de aguas fecales y los vecinos de Punta Brava continúan exigiendo soluciones urgentes a un problema medioambiental y de salud pública de primer orden, el alcalde se dedique a inventarse trabas burocráticas ya superadas y buscar culpables ficticios en lugar de exigir la ejecución inmediata de unos proyectos que administrativamente están limpios de trabas.
La formación socialista se pregunta “si este alcalde está a la altura para defender con rigor los derechos de los vecinos”.