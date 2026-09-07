Omar Páez desvelará los secretos de su charcutería marina

El chef de Bestia Marina, Omar Páez, ha sido elegido para unas ponencias de divulgación sobre charcutería marina, una de sus especialidades, en diferentes escuelas de hostelería de Madrid. En este iniciativa formativa el cocinero desvelará algunos de los secretos de su proyecto de elaboración por ejemplo de chorizo de pulpo, pata de albacora, jamón de atún y un largo etcétera.
En esta iniciativa están implicados también Joaquín Felipe Peira, experto en atunes y salmones; Xesc Reina, un maestro de la sobrada mallorquina; Roberto Ruiz Moreno, amante de las fermentaciones; Albert Boronat, experto en charcutería y patés, y Pedro Ureña Bustos, experto en comunicación y marketing.
Se trata de poner en valor y recuperar el oficio de charcutero que, afirman los promotores de esta iniciativa, se está perdiendo y cada vez hay menos jóvenes dispuestos a aprender estas labores que han sido importantes, no solo como método de conservación en el mundo de la gastronomía.
El tema de la charcutería cada se aborda más en los congresos y también desde el Gastronomic Forum Barcelona, a través de su director Pep Palau, se han dado pasos para que en la próxima edición, que tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre, se cuente con la presencia de Omar Páez para desarrollar su proyecto.
Hay que destacar que la especialidad de Omar Páez no es frecuente en nuestro país y de lo que se trata es de que estos cursos “sirvan de enganche para las generaciones jóvenes”, de que aprendan a realizar estas elaboraciones y tener así un relevo para estos oficios.
Omar Páez compaginará estos cursos para continuar detrás de la barra de Bestia Marina, situada en la calle Esteban de Ponte, 35, en Garachico, a escasos metros del parking Campo de Fútbol, donde practica una cocina homenaje a la memoria de la cocina de la Villa de su bisabuela y abuela y en recetas de su familia de 1912, que él ha evolucionado y lleva a otras fronteras.
El restaurante de Páez, que recibió el galardón #ConsumeCanario en los XXXVIII Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, está basada en la cocina a la brasa, técnica en la cual se ha convertido en todo un experto, oficio en el que también se está viendo que no hay un relevo generacional.
Bestia Marina hace bandera del kilómetros 0 de ahí que los productores y pescadores locales son sus principales proveedores.