Qué hacer en Santa Cruz de Tenerife este fin de semana: verbenas, deporte y propuestas para todas las familias

Santa Cruz de Tenerife afronta este nuevo fin de semana de septiembre con una programación que combina fiestas populares, música, teatro, cine, literatura, actividades familiares y propuestas juveniles y deportivas en diferentes espacios del municipio. Las fiestas de El Draguillo tendrán un especial protagonismo durante estos días, junto a una amplia oferta cultural en espacios como el Museo de la Naturaleza y Arqueología o la red de bibliotecas municipales.
Las fiestas populares concentrarán buena parte de la actividad del fin de semana. El Draguillo dará comienzo el viernes a sus fiestas con un festival folclórico y humorista, que se celebrará de 18:00 a 22:30 horas en la Plaza de la Iglesia, y continuará por la noche con una verbena. El sábado, la programación incluirá una exposición de coches clásicos, una exhibición de zumba y una Fiesta Joven con Renzo Selector, que dará paso a una verbena hasta la madrugada.
La programación cultural tendrá también un peso destacado durante estos días. El jueves, el Espacio La Granja ofrecerá “¿Quién puede matar a un niño?”, mientras que el Museo de la Naturaleza y Arqueología acogerá por la noche la proyección de “Tótem”, de Lila Avilés. El viernes, el Auditorio de Tenerife Adán Martín será escenario de una nueva cita de la Sinfónica de Tenerife con “Liberty Bell”, mientras que el Espacio Cultural ofrecerá “La risa, la comida, la televisión y las redes sociales”. La jornada se completará con una actuación de Fuesanta en el Museo de la Naturaleza y Arqueología.
El sábado continuará la oferta escénica y cultural con “El arcón de Noah”, en el Teatro Victoria, y “Andábamos maravillados”, pieza poético-escénica de Violeta Gil & Marcos Nadie, en el TEA Tenerife Espacio de las Artes. El Auditorio de Tenerife Adán Martín acogerá asimismo “Raíces”, mientras que el Espacio Cultural ofrecerá una muestra de los cortometrajes finalistas y premiados del Premio de Cortometraje Manuel Villalba 2025. La programación cultural del fin de semana concluirá el domingo en el Café Teatro Rayuela con “Cajón Desastre”, de Adri & Rod.
La literatura y el pensamiento tendrán también su espacio en la programación. El jueves, la Librería del Cabildo acogerá la charla “¿Qué podemos hacer, como ciudadanía, frente al riesgo volcánico en Canarias?”, con Ramón Casillas. El viernes, este mismo espacio ofrecerá el café literario “La hora de rapsoda. Poesía, la otra mirada”, con Felicidad Batista. Por su parte, el sábado la Biblioteca de Arte del TEA acogerá, de 16:00 a 19:00 horas, “El Arte de los géneros epistolares”.
Las bibliotecas municipales volverán a acercar sus actividades a diferentes públicos. El jueves, la Biblioteca Municipal Central acogerá el “Taller del cuento al mandala”. El viernes, la Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza ofrecerá un “Taller de Lactancia”, mientras que la Biblioteca Federico García Lorca de Ofra acogerá “Chiquitines Go Rock” y la Biblioteca Municipal Central celebrará “Cuentos en familia” y la presentación del libro “Cilindro”.
Las propuestas familiares y juveniles estarán presentes también durante el fin de semana. El jueves, Distrito Joven organizará una actividad de “Iniciación al Pádel” en el Complejo Deportivo Las Delicias. El sábado, el Museo de la Naturaleza y Arqueología ofrecerá el “Taller de piñatas: Sueños de papel”, una propuesta dirigida al público familiar.
La ciudad mantiene además diferentes exposiciones y espacios culturales abiertos al público. La Sala de Arte del Parque García Sanabria acoge “Ladrillos”, exposición que podrá visitarse hasta el domingo 20 de septiembre, mientras que el Centro de Arte La Recova mantiene abierta “La Colección Sentimental”. A estas propuestas se suma la exposición de arte “El animal que nos queda”, en el Espacio Cultural Desván Blanco, con apertura los jueves y viernes de 17:00 a 20:00 horas.
El Templo Masónico ofrecerá un nuevo formato de visitas a través de una ruta teatralizada que propone acercarse a la historia y al patrimonio de este singular inmueble. A lo largo de la experiencia del viernes y el sábado, el público deberá observar, comparar, deducir, preguntar y tomar decisiones, incorporando elementos de ficción, personajes, documentos y claves simbólicas que permiten aproximarse a diferentes aspectos relacionados con el edificio.
Jueves, 17 de septiembre
• 08:00 a 20:00 h. Sala de Arte del Parque García Sanabria. Exposición “Ladrillos”, hasta el 20 de septiembre.
• 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Centro de Arte La Recova. Exposición “La Colección Sentimental”.
• 17:00 h. Complejo Deportivo Las Delicias. Distrito Joven. “Iniciación al Pádel”.
• 17:00 h. Biblioteca Municipal Central. “Taller del cuento al mandala”.
• 17:00 a 20:00 h. Espacio Cultural Desván Blanco. Exposición de arte “El animal que nos queda”.
• 17:00 h. Librería del Cabildo. Charla “¿Qué podemos hacer, como ciudadanía, frente al riesgo volcánico en Canarias?”, con Ramón Casillas.
• 19:00 h. Espacio La Granja. “¿Quién puede matar a un niño?”.
• 21:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. “Tótem”, de Lila Avilés.
Viernes, 18 de septiembre
• 12:30 h. Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. “Taller de Lactancia”.
• 17:00 h. Biblioteca Federico García Lorca de Ofra. “Chiquitines Go Rock”.
• 17:00 h. Biblioteca Municipal Central. “Cuentos en familia”.
• 17:00 a 20:00 h. Espacio Cultural Desván Blanco. Exposición de arte “El animal que nos queda”.
• 18:00 h. Plaza de la Iglesia de El Draguillo. Fiestas de El Draguillo 2026. Festival folclórico y humorista.
• 18:00 h. Biblioteca Municipal Central. Presentación del libro “Cilindro”.
• 18:30 h. Librería del Cabildo. Café literario: “La hora de rapsoda. Poesía, la otra mirada”, con Felicidad Batista.
• 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Sinfónica de Tenerife. “Liberty Bell”.
• 20:00 h. Espacio Cultural. “La risa, la comida, la televisión y las redes sociales”.
• 20:00 h. Templo Masónico. “Misterio del Templo”.
• 21:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. Actuación de Fuesanta.
• 22:30 a 03:30 h. Plaza de la Iglesia de El Draguillo. Fiestas de El Draguillo 2026. Verbena.
Sábado, 19 de septiembre
• 09:00 a 15:30 h. Calle Zorzal y Plaza de El Draguillo. Fiestas de El Draguillo 2026. Exposición de coches clásicos.
• 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Sala de Arte del Parque García Sanabria. Exposición “Ladrillos”, hasta el 20 de septiembre.
• 11:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. “Taller de piñatas: Sueños de papel”.
• 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Centro de Arte La Recova. Exposición “La Colección Sentimental”.
• 12:00 a 13:30 h. Plaza de la Iglesia de El Draguillo. Fiestas de El Draguillo 2026. Exhibición de zumba.
• 16:00 a 19:00 h. Biblioteca de Arte del TEA Tenerife Espacio de las Artes. “El Arte de los géneros epistolares”.
• 17:30 h. Teatro Victoria. “El arcón de Noah”.
• 18:00 h. Espacio Cultural. Muestra de los cortometrajes finalistas y premiados del Premio de Cortometraje Manuel Villalba 2025.
• 19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “Andábamos maravillados”, pieza poético-escénica de Violeta Gil & Marcos Nadie.
• 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. “Raíces”.
• 20:00 a 04:00 h. Plaza de la Iglesia de El Draguillo. Fiestas de El Draguillo 2026. Fiesta Joven con Renzo Selector y verbena.
• 20:00 h. Templo Masónico. “Misterio del Templo”.
Domingo, 20 de septiembre
• 11:00 a 00:00 h. Plaza El Draguillo, Pasaje El Draguillo, Calle El Draguillo, Puente TF-2 y Calle Bernabé. Fiestas de El Draguillo 2026. Paseo parrანდero y verbena en Calle Bernabé, misa y vuelta a la Plaza El Draguillo con verbena de fin de fiesta.
• 12:00 h. Teatro Victoria. “El arcón de Noah”.
• 14:00 h. Sala de Arte del Parque García Sanabria. Exposición “Ladrillos”, último día.
• 19:00 h. Café Teatro Rayuela. “Cajón Desastre”, Adri & Rod.