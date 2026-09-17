Podemos denuncia que Santa Cruz da por cerrados focos de ratas que se agravan: “Un entorno infantil permanece semanas así”

Podemos Santa Cruz denuncia que el Ayuntamiento está dando por “solventados” avisos de plagas mientras continúan apareciendo ratas y cucarachas en distintos puntos del municipio. La formación señala que los episodios documentados desde 2023 alcanzan barrios y espacios públicos diferentes. Entre ellos figuran Tomé Cano, El Sobradillo, Valleseco, García Sanabria, Plaza del Príncipe, La Salud, Barrio Salamanca y otros puntos del centro. La pregunta, sostiene Podemos, ya no es si el Ayuntamiento actúa. Es si esas actuaciones están resolviendo realmente los focos.
El propio Consistorio aseguró el 9 de septiembre que durante el primer semestre había “solventado 16 avisos” en Plaza del Príncipe, San José, Tomé Cano y Los Gladiolos. Indicó además que la mayoría de las actuaciones estaban relacionadas con ratas. También había incidencias de cucarachas y avisperos. Sin embargo, no publicó el desglose por zonas, las fechas de cierre o las reinspecciones realizadas. La documentación examinada concluye que “solventado” no acredita por sí mismo que la actividad de roedores haya desaparecido. Tampoco demuestra que se haya eliminado la causa ambiental que favorecía el foco.
Los antecedentes muestran que el problema desborda un único barrio. En El Sobradillo, vecinos denunciaron ya en 2023 ratas y ratones junto a contenedores y cerca de un parque infantil. En verano de 2026 volvieron a difundirse imágenes de, al menos, cinco ratas alrededor de residuos en la calle La Aulaga. En Valleseco, un vídeo publicado el 4 de septiembre mostró varios roedores junto a un parque infantil. También existen denuncias en el entorno infantil del García Sanabria. En La Salud, residentes denunciaron durante 2025 presencia diaria de ratas y afirmaron haber observado incluso crías. La documentación histórica recoge además episodios en Barrio Salamanca, Pérez de Rozas y otras zonas del centro.
Salva Moreno, portavoz municipal de Podemos Santa Cruz, considera que “no puede hablarse de incidencias aisladas cada vez que aparece un nuevo foco en otro barrio”. “Tampoco puede confundirse cerrar avisos con solucionar las condiciones que permiten que las ratas vuelvan”, afirma. Para Moreno, “la prioridad debe ser conocer por qué reaparecen y actuar sobre limpieza, residuos, contenedores, mantenimiento y refugios”.
La situación de Tomé Cano, “especialmente preocupante”
La situación de Tomé Cano resulta especialmente preocupante para Podemos Santa Cruz. Vecinos y vecinas denuncian ratas visibles incluso a plena luz del día en el perímetro del parque infantil. También alertan de palomas muertas que llevarían más de tres semanas sin ser retiradas, con presencia creciente de insectos y animales carroñeros. Podemos exige comprobar inmediatamente esta denuncia y retirar los cadáveres. “Resulta inaceptable culpabilizar a la ciudadanía por la aparición de ratas mientras un entorno infantil puede permanecer semanas en estas condiciones”, señala Salva Moreno, portavoz municipal de Podemos Santa Cruz.
El precedente de la plaza del Príncipe
La formación recuerda además el precedente de Plaza del Príncipe. Allí, el Ayuntamiento terminó reconociendo un error municipal. Bajo la tarima del antiguo quiosco aparecieron restos alimentarios y condiciones que favorecían el refugio. La solución exigió limpiar, retirar elementos deteriorados y desratizar. El caso demuestra que detrás de determinados focos existen problemas de mantenimiento y gestión urbana que no se solucionan únicamente colocando cebos.
Podemos Santa Cruz considera que esta situación debe relacionarse también con las decisiones tomadas al adjudicar el contrato de limpieza. Antes de la adjudicación, tres técnicos municipales advirtieron sobre la escasez de recursos humanos de la oferta de Valoriza. La empresa proponía 390 trabajadores, frente a los 470 de la licitadora con mayor dotación. Era la oferta con menos medios personales entre las cinco presentadas. Los técnicos hablaron expresamente de una “escasa asignación de recursos humanos” y cuestionaron que pudiera alcanzarse la calidad prometida. Pese a conocer el informe, la oferta fue admitida y posteriormente adjudicada.
Sergio Matamala, responsable de Comunicación Insular, sostiene que “el Ayuntamiento asumió conscientemente un riesgo que sus propios técnicos habían señalado”. “Años después reconoce que necesita más barrenderos, más frecuencias y más recursos. Ahora recuperar el abandono acumulado exige un esfuerzo económico muchísimo mayor”, afirma. El Ayuntamiento aprobó este septiembre una modificación contractual de 5,7 millones de euros, mientras que ya había comunicado más de 2,3 millones acumulados en deducciones por incumplimientos de calidad desde el inicio del contrato.
Podemos Santa Cruz exige una auditoría de los avisos considerados “solventados”, con especial atención a los focos reincidentes y espacios infantiles. Reclama publicar de forma anonimizada fechas, actuaciones, causas detectadas, reinspecciones y posteriores reincidencias. También exige reforzar inmediatamente limpieza, mantenimiento, contenedores y retirada de residuos y animales muertos.
“Santa Cruz no puede seguir contando avisos cerrados mientras las ratas continúan apareciendo en sus barrios”, concluye Matamala. “Solventar una incidencia debe significar eliminar el foco y sus causas. De lo contrario, lo único que se está resolviendo es una estadística”.