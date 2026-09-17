Prisión para un hombre en Tenerife por la presunta agresión sexual a un menor: le amenazaba con difundir las imágenes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad de forma continuada durante más de un año, así como por tenencia y producción de pornografía infantil.
Las actuaciones se iniciaron a través de la denuncia de la víctima, acción desde la cual se dio traspaso al Grupo de Menores de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife para iniciar una investigación con el objetivo de recabar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo.
Amenazas con difundir las grabaciones
Mediante la práctica de las pesquisas oportunas, se pudo constatar que el presunto autor hizo uso de su relación de confianza con el menor y con la familia para cometer la agresión sexual, aprovechando las salidas de los progenitores del domicilio para cometer los hechos.
Además, según las manifestaciones recogidas, el investigado pudo haber grabado los hechos con dispositivos electrónicos, material que presuntamente después usó para coaccionar y amenazar al menor con llegar a difundirlas si no volvían a mantener encuentros sexuales.
La Policía investiga si existen más víctimas
Una vez detenido y obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a realizar la entrada y registro en el domicilio del mismo, a través de la cual se pudieron localizar diversos elementos relacionados con los hechos. De esta forma, se intervinieron numerosos teléfonos móviles y material informático, los cuales podrían haberse usado para grabar a la víctima durante los hechos investigados.
Finalmente el autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó de inmediato su ingreso en prisión. Actualmente la investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos y determinar la posible existencia de otras víctimas.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.