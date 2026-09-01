Notting Hill se rinde ante la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, Carla Castro, llevó este lunes el Carnaval tinerfeño hasta las calles de Londres con Icónica, una fantasía de más de cinco metros de altura. La creación de Alexis Santana participó en el gran desfile del Adult Day de Notting Hill Carnival, que este año celebra su 60 aniversario.
La presencia de Castro permitió mostrar ante el público londinense una de las manifestaciones más reconocibles del Carnaval de Santa Cruz. La fantasía destacó durante un recorrido marcado por la música, el color y las tradiciones vinculadas al carnaval de Notting Hill.
La participación representó además un encuentro entre dos celebraciones con identidades diferentes. Mientras el carnaval londinense está profundamente vinculado a la cultura caribeña, el Carnaval de Santa Cruz aportó al desfile una de sus expresiones artísticas más singulares: las grandes fantasías de sus reinas.
Una fantasía de más de cinco metros
Icónica fue diseñada por Alexis Santana y presentada por Carla Castro durante la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026.
La creación supera los cinco metros de altura y es el resultado de un trabajo colectivo en el que participaron más de 30 artistas de distintas disciplinas, entre ellos ilustradores, arquitectos, artesanos y floristas.
La fantasía tuvo que ser desmontada en Tenerife para poder trasladarla hasta Reino Unido y posteriormente reconstruida antes de participar en el desfile de Notting Hill.
El resultado pudo verse este lunes en las calles de Londres, donde Castro representó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo de Tenerife.
Dos carnavales unidos por la cultura
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó el vínculo entre ambas celebraciones y defendió que la participación de la Reina va más allá de la promoción turística.
“La participación de nuestra Reina en este gran desfile es mucho más que una acción de promoción turística”, señaló Afonso. A su juicio, supone poner en contacto “dos manifestaciones culturales de enorme relevancia internacional”.
El consejero destacó además elementos compartidos por ambos carnavales, como “la música, la creatividad, la diversidad” y su capacidad para convertir las calles en espacios de celebración.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también destacó la importancia de estas acciones para promocionar el Carnaval de la capital tinerfeña fuera de las Islas.
Por su parte, Carla Castro aseguró que fue “un verdadero honor y un enorme privilegio representar a Tenerife con Icónica”.
“Llevo conmigo un pedacito de mi tierra, de nuestra identidad, nuestra cultura y el talento de artistas canarios”, afirmó la Reina.
El presidente de Notting Hill fue jurado en Tenerife
La presencia de Carla Castro en Londres forma parte de una relación que ha ido creciendo entre ambos carnavales.
Uno de sus momentos más destacados se produjo en febrero de 2026, cuando Ian Comfort, presidente de Notting Hill Carnival, viajó a Tenerife para participar como miembro del jurado de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz.
Comfort pudo conocer entonces de cerca la celebración tinerfeña y asistir a la proclamación de Carla Castro como Reina con Icónica.
Meses después, la fantasía que ganó aquella gala llegó hasta Londres para incorporarse al gran desfile del Adult Day de Notting Hill Carnival.
Una muestra del Carnaval de Tenerife en Londres
La participación también permite mostrar una faceta diferente de Tenerife ante el público británico.
Reino Unido constituye uno de los principales mercados turísticos de Canarias, pero la imagen de las Islas entre los visitantes está habitualmente vinculada al clima, las playas y el ocio.
La presencia de la Reina del Carnaval introduce otros elementos asociados a Tenerife: cultura, artesanía, creatividad, música y tradición.
Las grandes fantasías de las reinas son precisamente una de las señas de identidad del Carnaval de Santa Cruz. Su elaboración requiere meses de trabajo y la participación de equipos especializados que convierten cada diseño en una estructura de grandes dimensiones.
En esta ocasión, una de esas creaciones salió de Tenerife y recorrió las calles de Londres durante una de las grandes citas carnavalescas internacionales.