Retiran, después de meses, decenas de bolsas llenas de tapones en Ofra

Decenas de bolsas de basura llenas de tapones de plástico han permanecido durante unos seis meses abandonadas en la calle, justo enfrente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Ofra. Los residuos, recolectados por vecinos de la zona, se depositaban para ser recogidos por una ONG, pero la persona encargada de su retirada no apareció más.
El paso del tiempo, unido a la proliferación de más bolsas, llegó al límite cuando el plástico se rompió y la basura comenzó a expandirse por el suelo, generando un foco de insalubridad.
Ciudadanos contactaron con la empresa municipal de limpieza, Valoriza, sin que se hiciera nada al respecto hasta ayer.
DIARIO DE AVISOS trasladó el problema al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, quien dio la orden y, horas después, ya no habían bolsas. El edil afirmó que “era la primera noticia” que tenía sobre una situación que ya ha sido solventada.