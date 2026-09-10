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Samuel Biener, meteorólogo y climatólogo, avanza la llegada de una cresta sahariana que intensificará el calor en Canarias

La previsión de Meteored apunta a más de 35ºC en puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con noches tropicales y posibles noches tórridas
Una persona durante un reciente episodio de altas temperaturas en Tenerife. | DA
Una persona durante un reciente episodio de altas temperaturas en Tenerife. | Fran Pallero
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Canarias volverá a registrar temperaturas muy altas a comienzos de la próxima semana, según la previsión del meteorólogo y climatólogo Samuel Biener, de Meteored. El episodio podría dejar más de 35ºC en puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de noches tropicales y, localmente, tórridas.

Biener explica que el cambio estará relacionado con una masa de aire muy cálida y una cresta anticiclónica sahariana que afectará a España durante varios días.

Según los mapas que analiza Meteored, entre el domingo y el miércoles se esperan las temperaturas más altas en la Península, mientras el calor también se intensificará en Canarias.

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El meteorólogo y climatólogo prevé que la próxima semana comience con temperaturas de más de 35 ºC en puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En sectores muy localizados de las Islas occidentales también podrían rondarse esos valores.

Además, Biener señala que las noches tropicales volverán a ganar terreno en el Archipiélago. En algunas localidades podrían incluso registrarse noches tórridas, con temperaturas mínimas muy elevadas.

Temperaturas propias de julio en buena parte de España

La subida térmica será más intensa en la Península. Según la previsión de Meteored, entre el domingo y el martes las máximas podrían alcanzar entre 37 y 39 ºC en el valle del Guadalquivir y las vegas del Guadiana, sin descartar valores próximos a los 40 ºC.

También se esperan temperaturas de 35 ºC o superiores en zonas de los valles del Tajo, Ebro y Miño, así como en la depresión de Lleida.

Biener apunta a anomalías de entre 8 y 10 ºC por encima de lo habitual para estas fechas en amplias zonas de la Península durante las horas centrales del día.

El calor podría aflojar a partir del miércoles

La previsión apunta a que el episodio cálido podría empezar a perder fuerza el próximo miércoles, coincidiendo con un debilitamiento de la dorsal.

A partir de entonces, una nueva onda podría favorecer el desarrollo de tormentas en distintas zonas de la Península, aunque Meteored advierte de que este escenario todavía tendrá que confirmarse en las próximas actualizaciones.

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