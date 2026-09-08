Es oficial: Santa Cruz de Tenerife será la Capital Española de la Gastronomía en 2027

Santa Cruz de Tenerife ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía 2027, un título de promoción turística y gastronómica que ostentará durante todo el próximo año y con el que sucederá a Jerez de la Frontera, actual capital en 2026. La candidatura tinerfeña competía con otras dos ciudades españolas, cuyos nombres no detalla la comunicación facilitada.
La elección se produjo este martes, 8 de septiembre, fecha fijada por la organización para que el jurado examinara tres candidaturas. Este órgano incluye representantes de Hostelería de España, FIJET España, la Secretaría de Estado de Turismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto para la Calidad Turística Española, la Mesa del Turismo, agencias de viajes y entidades gastronómicas.
El veredicto conocido este martes señala que la elección de Santa Cruz de Tenerife fue unánime. Entre los argumentos del jurado aparecen el trabajo desarrollado durante los últimos años y la integración de la gastronomía con el producto local, los mercados, la restauración, el comercio, la formación y la promoción turística.
El reconocimiento nació en 2012 como una iniciativa destinada a promocionar el patrimonio gastronómico de las ciudades y utilizarlo como reclamo turístico. Santa Cruz había presentado por primera vez su candidatura a esta distinción durante 2026.
Qué supone ser Capital Española de la Gastronomía 2027
La designación no implica por sí sola una ayuda económica concreta ni una inversión determinada para Santa Cruz. Su principal efecto es que la ciudad podrá utilizar durante 2027 la capitalidad como plataforma promocional y desarrollar una programación específica alrededor de la gastronomía.
El Ayuntamiento plantea actuaciones durante los 12 meses del año relacionadas con la hostelería, los mercados, el producto local, la formación, el comercio, los hoteles, la cultura y la promoción turística.
Sin embargo, buena parte de esa programación todavía deberá concretarse. La propia comunicación municipal señala que las actuaciones dependerán de los procedimientos administrativos, los recursos disponibles y las contrataciones necesarias.
La gestión prevista se articulará mediante una Oficina Técnica dependiente de la Sociedad de Desarrollo, encargada de coordinar el calendario, los expedientes y las relaciones con empresas y entidades participantes.
Por tanto, la designación conocida este martes es el punto de partida. El programa definitivo, su presupuesto y las actividades concretas de 2027 aún no se detallan en la información difundida.
Una candidatura presentada como un “recetario”
Santa Cruz presentó su proyecto bajo el lema ‘Santa Cruz de Tenerife, cruce de sabores’.
El dossier recibió el nombre Recetas para cocinar la Capital Española de la Gastronomía 2027 y utilizó la estructura de un recetario para ordenar la estrategia de la candidatura.
Más allá de ese formato promocional, el proyecto se apoyó en la línea de trabajo de Degusta Santa Cruz, el club de producto impulsado por la Sociedad de Desarrollo para agrupar y promocionar establecimientos y actividades vinculados a la gastronomía local. La candidatura se había presentado públicamente en mayo durante GastroCanarias.
El Ayuntamiento asegura que la propuesta recibió el apoyo del Pleno municipal, del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias y de más de un centenar de entidades. El material remitido, sin embargo, no desglosa todas esas adhesiones.
Santa Cruz relevará a Jerez de la Frontera
La capital tinerfeña sucederá en 2027 a Jerez de la Frontera, que ostenta actualmente el título y desarrolla durante este año su propia programación gastronómica.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, sostiene que la designación permitirá dar mayor visibilidad a la oferta gastronómica de la ciudad. El Ayuntamiento cifra en más de 3,4 millones los turistas, excursionistas y cruceristas que recibe anualmente la capital, aunque ese dato procede de la nota municipal y conviene diferenciarlo de la cifra de turistas alojados.
La siguiente fase será conocer cuánto costará la capitalidad, qué programación concreta tendrá y qué recursos públicos se destinarán a ella, aspectos que aún no aparecen cuantificados en la información difundida tras la elección.