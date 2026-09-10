La Seguridad Social prepara más de 1.500 plazas: estos son los perfiles que busca

La Seguridad Social busca nuevos funcionarios para reforzar su plantilla y ha lanzado una campaña destinada a atraer aspirantes a las próximas oposiciones. La Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 contempla más de 1.500 plazas de acceso libre, cuyas convocatorias se irán publicando durante los próximos meses.
La iniciativa, presentada bajo el lema “Porque cuidando de todos, ganamos todos”, se dirige especialmente a estudiantes de últimos cursos, recién titulados y profesionales que quieran reorientar su carrera hacia la Administración Pública.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantendrá la campaña hasta finales de septiembre en televisión, radio, prensa, medios digitales, redes sociales y publicidad exterior.
Qué oposiciones prepara la Seguridad Social
La campaña pretende captar candidatos para distintos cuerpos y escalas de la Seguridad Social, desde puestos administrativos hasta perfiles que requieren una titulación especializada.
Entre los cuerpos señalados por el Ministerio figuran el Superior de Técnicos; Interventores y Auditores; Actuarios, Estadísticos y Economistas; Médicos Inspectores; Gestión de la Administración de la Seguridad Social y Administrativo.
La Oferta de Empleo Público de 2026 fue aprobada mediante el Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo. Solo entre algunos de estos cuerpos se contemplan centenares de puestos de nuevo ingreso. Por ejemplo, la OEP recoge 230 plazas de acceso libre para Gestión de la Administración de la Seguridad Social y 313 para el cuerpo Administrativo, además de plazas correspondientes a diferentes cuerpos superiores.
Los perfiles buscados abarcan principalmente ámbitos administrativos, jurídicos, económicos, de relaciones laborales y de gestión pública.
El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha explicado que el objetivo es dar a conocer la actividad del organismo entre personas con vocación de servicio público y favorecer que participen en sus procesos selectivos.
La Administración, ha señalado, necesita “talento, preparación, compromiso y relevo generacional”.
Según el Ministerio que dirige Elma Saiz, los aspirantes que superen las futuras oposiciones se incorporarán a una plantilla que ya ha sumado cerca de 2.000 nuevos funcionarios durante 2026.
Becas de 8.400 euros para preparar las oposiciones
A este proceso de incorporación de personal se suma otra medida destinada a facilitar el acceso al empleo público: las primeras becas para preparar oposiciones de la Seguridad Social.
El programa prevé 23 ayudas de 8.400 euros anuales cada una, lo que supone una dotación total de 193.200 euros. El Ministerio anunció estas ayudas en julio y el BOE publicó las bases reguladoras mediante la Orden ISM/704/2026, de 8 de julio.
El objetivo es reducir las barreras económicas que pueden dificultar que una persona dedique tiempo y recursos a preparar un proceso selectivo.
La concesión se realizará mediante concurrencia competitiva y tendrá especialmente en cuenta la situación económica de los aspirantes. Las bases exigen, entre otros requisitos, tener residencia habitual en España y cumplir las condiciones establecidas para acceder al cuerpo o escala correspondiente.
Además, se reserva un 10% de las becas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las plazas que no se cubran dentro de esta reserva se acumularán al cupo general.
La planificación económica del Ministerio establece 10 becas para el Cuerpo Superior de Técnicos, cinco para Letrados, cinco para Interventores y Auditores y tres para Actuarios y Economistas.
Los interesados en las oposiciones pueden consultar las convocatorias, requisitos y novedades en el apartado específico de oposiciones de la Seguridad Social habilitado por el Ministerio.