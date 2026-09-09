La subida que se perfila para las pensiones en 2027: así quedaría una paga de 1.000 euros

Los pensionistas españoles encaran 2027 con una subida de sus pensiones que, con los datos disponibles, se perfila por encima del 3%. La cifra todavía no es definitiva: dependerá del IPC de septiembre, octubre y noviembre, pero la media provisional utilizada para calcular la revalorización ronda ya el 3,16%.
El dato se obtiene tomando las tasas interanuales del IPC desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026. Este último mes todavía cuenta con un indicador adelantado del 4,3%, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que el cálculo puede variar cuando se conozca la cifra definitiva.
Cómo se calcula la subida de las pensiones en 2027
La revalorización de las pensiones contributivas está vinculada a la inflación desde la reforma aprobada mediante la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
La normativa establece que las pensiones contributivas de la Seguridad Social se actualizan al comienzo de cada año según el valor medio de las tasas interanuales del IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. El mismo mecanismo se aplica a las pensiones de Clases Pasivas.
Para determinar la subida de 2027 deben conocerse, por tanto, las tasas correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.
Hasta ahora se conocen estos datos: diciembre, 2,9%; enero, 2,3%; febrero, 2,3%; marzo, 3,4%; abril, 3,2%; mayo, 3,2%; junio, 3,2%; julio, 3,6%; y un IPC adelantado del 4,3% en agosto.
La media provisional de esas nueve tasas se sitúa en torno al 3,16%. Faltan septiembre, octubre y noviembre para completar los 12 meses que determinarán la revalorización.
Cuánto podría aumentar una pensión de 1.000 euros
La subida definitiva dependerá de la inflación durante los próximos meses. A modo orientativo, una pensión de 1.000 euros al mes aumentaría:
- Unos 30 euros mensuales con una revalorización del 3%.
- Unos 32 euros mensuales con una subida del 3,2%.
- Unos 34 euros mensuales si el incremento alcanzara el 3,4%.
En 14 pagas, una subida del 3,2% supondría aproximadamente 448 euros brutos más al año para una prestación actual de 1.000 euros mensuales.
Estos cálculos no constituyen todavía una previsión oficial. La cifra final solo podrá determinarse cuando se conozca el IPC de noviembre.
En 2026 las pensiones subieron un 2,7%
Las pensiones contributivas se revalorizaron en 2026 un 2,7%, porcentaje correspondiente a la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
El Gobierno estimó que aquel incremento supondría unos 570 euros adicionales al año para una persona con la pensión media de jubilación. En concreto, tomó como referencia una prestación de 1.511,51 euros mensuales, que pasó a 1.552,32 euros tras la revalorización.
La evolución de los precios apunta, por ahora, a una subida mayor en 2027. El IPC anual pasó del 3,2% en junio al 3,6% en julio y alcanzó un 4,3% en agosto según el indicador adelantado del INE.
Qué dicen las previsiones sobre la inflación
El Panel de Funcas publicado en julio situó la previsión de inflación media para España en 2026 en el 3,2% y anticipó una moderación hasta el 2,3% en 2027.
Estas previsiones no equivalen directamente a la subida de las pensiones. El porcentaje de revalorización se obtiene mediante el promedio concreto establecido en la ley y todavía faltan tres tasas mensuales.
Por ello, aunque el escenario actual apunta a una subida superior al 3%, no puede darse por cerrado ningún porcentaje. Septiembre, octubre y noviembre decidirán cuánto aumentarán finalmente las pensiones a partir de enero de 2027.