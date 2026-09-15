Tenerife busca desbloquear las renovables: red eléctrica, almacenamiento y trámites, en el punto de mira

El Cabildo de Tenerife ha celebrado una mesa de coordinación con representantes del sector de las energías renovables con el objetivo de avanzar en una hoja de trabajo que permita acelerar la implantación de energías limpias en la Isla, mejorar la coordinación institucional y abordar los principales obstáculos que actualmente condicionan el desarrollo de nuevos proyectos.
La reunión, presidida por la presidenta insular, Rosa Dávila, contó con la participación de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, con quienes se abordó la capacidad de acceso y evacuación de la red eléctrica, los actuales cuellos de botella, la planificación de las infraestructuras eléctricas y las necesidades de almacenamiento energético.
Además, se apostó por la coordinación entre administraciones, la agilización de las autorizaciones y el posible desarrollo de Zonas de Aceleración de Renovables. El sector defendió un modelo distribuido de generación renovable que reduzca la concentración territorial de las grandes instalaciones.
La mesa partió del objetivo de identificar los principales bloqueos de cara a los objetivos de 2030 y avanzar en una hoja de acción centrada en la capacidad de la red eléctrica, los vertidos de energía renovable, las necesidades de almacenamiento, la tramitación administrativa, el encaje territorial de los proyectos y el desarrollo del autoconsumo y las comunidades energéticas.
Dávila destacó que “Tenerife tiene un enorme potencial de penetración de las energías renovables, pero tenemos que ser capaces de convertirlo en proyectos concretos, en inversiones, en empleo y en oportunidades para nuestra gente y para nuestra economía”. Indicó que el Cabildo quiere mantener una interlocución directa con el sector para trabajar en medidas que permitan facilitar la implantación de energías renovables “siempre de manera ordenada y compatible con nuestro territorio”.
Otros asuntos se centraron en el aprovechamiento de cubiertas públicas para autoconsumo, el impulso de comunidades energéticas y la posibilidad de vincular la expansión de las renovables a políticas de lucha contra la pobreza energética. ACER planteó crear el llamado TeneForo para avanzar hacia una estrategia insular basada en una mayor soberanía energética, la seguridad del suministro, el respeto medioambiental, el encaje territorial de las infraestructuras y la aceptación social de la transición energética.
Entre las líneas principales de la propuesta figuran el desarrollo de un gemelo digital del sistema eléctrico insular, apoyado en la capacidad tecnológica del ITER, que permita modelizar la red y plantear propuestas para mejorar su planificación o el impulso de soluciones de agrivoltaica.